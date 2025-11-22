Home » Articole » Republicani și democrați din Camera Reprezentanților vor să forțeze un vot privind sancțiuni împotriva Rusiei / Senator republican, despre “planul de pace” al lui Trump: “Are probleme reale, sunt foarte sceptic că va duce la pace. Ucraina nu ar trebui forțată să cedeze teritorii”

22 nov. 2025
1354
sursa foto: Facebook
O coaliție bipartizană de parlamentari pro-Ucraina va încerca să forțeze un vot în Camera Reprezentanților pentru a impune sancțiuni severe împotriva Rusiei, în condițiile în care președintele Donald Trump încearcă să încheie rapid un acord de pace între cele două națiuni aflate în conflict, printr-un plan de pace considerat de analiști ca echivalând cu capitularea de facto a Ucrainei, scrie Politico.

Reprezentantul Brian Fitzpatrick (republican, Pennsylvania) a declarat într-o postare pe X vineri că el și aliații săi „au notificat oficial atât secretarul Camerei Reprezentanților, cât și conducerea Camerei cu privire la petiția noastră de a forța un vot privind sancțiuni severe împotriva Rusiei imediat după întoarcerea noastră” din vacanța de Ziua Recunoștinței.

Reacția lui Fitzpatrick vine după apariția informației potrivit căreia administrația Trump dorește ca guvernul ucrainean să aprobe proiectul de acord de pace elaborat de trimisul său Steve Witkoff până cel târziu joia viitoare. Planul ar ceda vaste porțiuni din estul Ucrainei Rusiei în schimbul unei garanții de securitate din partea națiunilor occidentale.

Liderii republicani din Camera Reprezentanților și Senat au amânat luni de zile, așteptând un semnal clar din partea lui Trump, dar, având în vedere că președintele este mai hotărât ca niciodată să impună un plan de pace, membrii coaliției par hotărâți să acționeze.

„Planul de conciliere al președintelui față de Rusia ne obligă să acționăm”, a declarat reprezentantul Don Bacon (R-Neb.).

Grupul bipartizan pentru Ucraina urmează să organizeze luni o reuniune online pentru a „discuta despre cea mai bună strategie pentru a obține rapid rezultate”, a declarat Fitzpatrick într-un interviu acordat vineri.

“Planul de pace” al Washingtonului a atras critici și din partea senatorului american Roger Wicker, republican din Mississippi, președintele Comisiei pentru servicii armate a Senatului, care a publicat sâmbătă următoarea declarație:

„Acest așa-zis „plan de pace” are probleme reale și sunt foarte sceptic că va duce la pace. Ucraina nu ar trebui să fie forțată să cedeze teritoriile sale unuia dintre cei mai flagranți criminali de război din lume, Vladimir Putin. Dimensiunea și dispunerea forțelor armate ale Ucrainei sunt o alegere suverană a guvernului și a poporului său. Și orice asigurări oferite lui Putin nu ar trebui să recompenseze comportamentul său malign sau să submineze securitatea Statelor Unite sau a aliaților. În special, orice sugestie că putem urmări controlul armelor cu un mincinos și ucigaș în serie precum Putin ar trebui tratată cu mare scepticism.”

