România o învinge pe Cehia la Trofeul Carpați de handbal feminin

Naţionala României a învins sâmbătă, la Bistriţa, reprezentativa Cehiei, scor 37-30 (16-15), în al doilea meci de la Trofeul Carpaţi. Duminică, tricolorele vor avea ultimul test, cu Austria, înaintea debutului la Campionatul Mondial, în 27 noiembrie, relatează News.ro.

Principalele marcatoare ale României au fost Grozav 7 goluri, Ostase 6, Roşu 4, Kerekeş 4, iar din echipa Cehiei s-a remarcat Smetkova 8.

În primul meci al zilei, Portugalia – Austria, scor 33-19 (18-12).

Prima zi a turneului de la Bistriţa a adus tot o victorie pentru tricolore, 40-28, cu Portugalia, în timp ce Austria şi Cehia au remizat, scor 29-29. Duminică vor avea loc ultimele meciuri, între Cehia – Portugalia şi România – Austria.

Meciurile de la Trofeul Carpaţi reprezintă ultimele teste înaintea participării la Campionatul Mondial din Germania şi Olanda, între 26 noiembrie – 14 decembrie.

România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie).