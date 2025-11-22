Ascultă articolul

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat sâmbătă că i-a transmis clar preşedintelui american Donald Trump, într-o lungă convorbire telefonică vineri seara, că războiul din Ucraina nu se poate încheia fără acordul Kievului, iar Europa trebuie să facă parte din orice proces care vizează să pună capăt războiului lansat de Rusia în Ucraina, relatează agenția Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Războaiele nu pot fi încheiate de marile puteri peste capul ţărilor afectate”, a spus Merz, adăugând că războiul poate fi încheiat doar cu acordul Ucrainei şi al Europei.

„Dacă Ucraina pierde acest război şi, eventual, se prăbuşeşte, acest lucru va avea un impact asupra politicii europene în ansamblu, asupra întregului continent european. Şi de aceea suntem atât de dedicaţi acestei probleme”, a declarat Merz după summitul G20 de la Johannesburg.

„Există în prezent o oportunitate de a pune capăt acestui război, dar suntem încă departe de un rezultat bun pentru toată lumea”, a adăugat el, într-un răspuns la planul preşedintelui Trump privind Ucraina.

„Sfârşitul războiului poate avea loc, desigur, doar cu acordul necondiţionat al Ucrainei”, a mai spus el.

Merz a spus că i-a amintit, de asemenea, lui Trump modul în care Rusia s-a raportat la Memorandumul de la Budapesta, un acord încheiat în 1994 prin care Kievul a renunţat la arsenalul său nuclear în schimbul unor asigurări de securitate, care s-a dovedit însă insuficient pentru a descuraja Rusia.

„De aceea, trebuie oferite acum alte garanţii de securitate, trebuie încheiate alte acorduri mai fiabile”, a adăugat el.