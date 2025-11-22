Ascultă articolul

Bayern Munchen și-a arătat din nou clasa în acest sezon de Bundesliga pe care îl domină categoric cu o victorie en fanfare cu Freiburg, scor 6-2, sâmbătă. Rivala Borussia Dortmund a remizat spectaculos cu Stuttgart, scor 3-3.

Bavarezii n-au început tocmai bine partida, întrucât Freiburg a reușit să marcheze de două ori până în minutul 17, dar asta nu a oprit-o pe formația lui Vincent Kompany să revină în joc și să-și domine adversarul.

Revenirea a fost începută de puștiul minune al campioanei en-titre, Lennart Karl, care a diminuat avantajul adversarei în minutul 22. Olise a egalat chiar înainte de pauză, iar echipele au intrat la egalitate la vestiare.

A urmat un festival ofensiv, iar pe lista protagoniștilor s-au înscris: Upamecano (min. 55), Kane (min. 60), Jackson (min. 78), Olise (min. 84).

Astfel, Bayern Munchen rămâne neînvinsă în Bundesliga și numără 31 de puncte după 11 partide, la o distanță de opt față de ocupanta locului secund, Bayer Leverkusen. Farmaciștii au învins la Wolfsburg în aceeași etapă cu 3-1.

Stuttgart, kryptonita lui Dortmund

Borussia Dortmund a remizat spectaculos pe Signal Iduna Park cu Stuttgart în cadrul etapei a 11-a din Bundesliga, scor 3-3.

Elevii lui Kovac au avut un avantaj de două goluri la pauză după reușitele lui Emre Can (min. 34, penalty) și Max Beier (min. 41). Totuși, n-a fost de ajung pentru a câștigat în fața Stuttgart-ului care l-a avut pe atacantul Deniz Undav în mare formă, reușind o triplă pentru a câștiga punctul într-o deplasare grea (min. 47, 71, 90+1). Adeyemi a fost marcatorul lui Dortmund din partea secundă (min. 89).

Borussia Dortmund rămâne, așadar, doar cu un punct și nu mai câștigă în fața celor de la Stuttgart din octombrie 2022. Galben-negrii se află în campionat la egalitate de puncte cu Leipzig și Stuttgart (22), ocupând poziția a treia.