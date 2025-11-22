Ascultă articolul

Pentru președintele american, sintagma “fake news” a devenit aproape ca un slogan de campanie, iar conflictele cu presa, o parte a brandului său, arată o analiză Info Sud-Est a derapajelor și injuriilor lui Donald Trump la adresa jurnaliștilor cu întrebări pe subiecte care nu sunt pe placul liderului american.

“Taci din gură. Taci, purcelușo!” – acesta a fost cel mai recent atac al președintelui Donald Trump asupra unui jurnalist, în acest caz jurnalista Catherine Lucey, de la agenția de presă americană Bloomberg, care îi adresase o întrebare despre cazul Epstein, finanțatorul acuzat de infracțiuni sexuale și trafic de minori cu care a colaborat vreme de mulți ani, scrie Le Figaro.

Incidentul, care a avut loc vineri la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, a fost discutat marți de presa americană, concomitent cu amenințările președintelui față de postul de știri ABC News. El a amenințat marți că va interzice difuzarea canalului, tot din pricina întrebărilor care l-au înfuriat, legate tot de cazul Epstein, dar și despre afacerile sale în Arabia Saudită.

Desigur, și această amenințare a fost însoțită de insulte personale, la adresa jurnalistei ABC Mary Bruce, care i-a pus lui Trump întrebările incomode în momentul în care el îl primea în Biroul Oval pe prințul moștenitor saudit, Mohammed bin Salman (MBS). Trump a numit postul ABC “fake news”, una din insultele sale favorite la adresa presei, iar pe Bruce a calificat-o drept “o persoană oribilă”.

Aceste derapaje vin într-un context deosebit de complicat pentru Donald Trump, a cărui relație cu Jeffrey Epstein a revenit din nou în atenția publicului după ce democrații din Congresul american au publicat o serie de emailuri care par să îl incrimineze pe președintele american.

Trump și-a dat semnătura finală pentru publicarea tuturor documentelor din dosarul Epstein, după ce ambele camere ale Congresului american au aprobat această măsură, aproape în unanimitate, amintește The Guardian.

Totuși, relația conflictuală a președintelui american cu presa, în mod deosebit cu presa care îi pune întrebări deranjate, depășește cu mult cazul Epstein – Donald Trump are o lungă istorie de atacuri verbale și injurii la adresa jurnaliștilor, care par să devină din ce în ce mai dese în ultimul timp, dar care au început încă din primele zile ale campaniei sale pentru primul mandat prezidențial.

Cronica atacurilor recente

Octombrie 2025 – Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt a fost întrebată de un jurnalist HuffPost cine a ales ca Summitul dintre Trump și Putin care fusese anunțat de Casa Albă să aibă loc la Budapesta, iar răspunsul său a fost că alegerea a fost luată de “mama ta”. Summit-ul a fost anulat între timp, iar întrebarea reporterului a rămas fără răspuns.

Septembrie 2025 – Președintele a intentat un proces de 15 miliarde de dolari împotriva ziarului The New York Times, a mai multor reporteri ai acestuia și a editurii Penguin Random House, acuzându-i de reportaje „false și răuvoitoare” și pentru o carte care i-ar fi afectat șansele de a fi ales în 2024.

Potrivit ABC News. Judecătorul curții districtuale din SUA, Steven Merryday, a respins inițial procesul la data de 19 septembrie, deoarece dosarul nu includea o declarație succintă și clară a acuzației, ci era mai degrabă plin de atacuri și afirmații care nu aveau legătură cu acuzațiile, ceea ce îl făcea „necorespunzător și inadmisibil”.

„Acuzația, care conține doar două simple capete de acuzare de defăimare, ocupă 85 de pagini. Capul de acuzare numărul unu apare la pagina 80, iar capul de acuzare numărul doi apare la pagina 83”, a explicat judecătorul la acea vreme.

Avocații lui Trump au trimis ulterior un document modificat, scrie The Guardian.

August 2025 – Trump a etichetat public posturile ABC și NBC news drept „FAKE NEWS” (știri false) și “o amenințare la adresa democrației noastre” și a susținut că ele sunt, de fapt, o ramură a Partidului Democrat, apoi a declarat că va sprijini revocarea licențelor de difuzare ale acestora de către Comisia Federală pentru Comunicații sau impunerea unor taxe de licență exorbitante, în ciuda limitelor impuse de Primul Amendament asupra unor astfel de acțiuni, scrie Time Magazine. Atacurile au venit în urma a ceea ce Trump a descris drept o “ acoperire mediatică nedreaptă a republicanilor și/sau conservatorilor”.

Iunie 2025 – Președintele a declarat, în timpul unui interviu pentru Fox News, că uneori “trebuie” să obligi jurnaliștii să-și dezvăluie sursele, după ce mai multe informații despre atacurile SUA asupra Iranului s-au scurs în presă.

“Știi, te duci și îi spui reporterului: „Securitate națională: cine a dat-o?” Trebuie să faci asta. Și bănuiesc că vom face lucruri de genul acesta” , a fost explicația oferită de președinte, conform U.S. Press Freedom Tracker.

Mai 2025 – În timpul unei întâlniri la Biroul Oval cu președintele sud-african Cyril Ramaphosa, jurnalistul Peter Alexander de la NBC l-a întrebat pe Donald Trump despre un avion de lux donat de Qatar Statelor Unite, pe care autoritățile americane îl pregătesc în prezent pentru a lua locul actualului avion Air Force One. Trump a răspuns numindu-l pe Alexander „idiot” și „nemernic”, denunțând NBC ca „știri false”, după care a refuzat să mai răspundă la întrebările lui.

Aprilie 2025 – Un comunicat oficial al Casei Albe posturile publice NPR și PBS “gunoaie” și “escrocherii”, pentru că “răspândesc propagandă radicală și woke deghizată în „știri” și că finanțarea lor este o risipă a banilor contribuabililor”. Titlul oficial al comunicatului a fost “The NPR, PBS Grift Has Ripped Us Off for Too Long” (Țeapa NPR și PBS ne-a jecmănit prea mult timp)

Martie 2025 – Trump a afirmat în timpul unui discurs că posturile CNN și MSNBC ar fi implicate în “activități ilegale”, însă nu a oferit nicio dovadă a acestor presupuse crime, după cum relata The Associated Press la acea vreme. Singura acuzație concretă oferită de președinte este că CNN și MSNBC “scriu literalmente 97,6% negativ despre mine”.

Februarie 2025 – Casa Albă a informat agenția The Associated Press că reporterii săi nu vor mai avea acces în spații cu acces restricționat, precum Biroul Oval, Air Force One și unele evenimente comune, deoarece AP a consemnat faptul că numele oficial al Golfului Mexic a fost schimbat în “Golful Americii” de către administrația Trump, însă jurnaliștii AP au continuat să folosească denumirea sa originală.

“Inamicii poporului” și procesele lui Trump

Retorica prezidențială din ultimul an este similară cu cea din timpul primului mandat al lui Donald Trump. Cel puțin acuzațiile de propagare a “știrilor false” și narațiunea că presa care îl critică pe președinte este “dușmanul” sunt teme care au marcat primii ani petrecuți de Trump la Casa Albă.

În mod notabil, într-o postare de pe Twitter, din 2017, la scurtă vreme după ce a preluat mandatul, președintele a afirmat că așa numita “presă de știri false” este inamicul poporului american. “Inamicii” identificați direct de către Trump erau, la acea vreme, The New York Times, NBC News, ABC News, CNN și CBS – aceleași posturi care au fost atacate în repetate rânduri de către Trump și în 2025, fie doar verbal sau în sala de judecată.

La drept vorbind, sintagma “fake news” a devenit aproape ca un slogan pentru președintele republican. În ianuarie 2021, proiectul de cercetare a fenomenului dezinformării WeVerify a realizat o analiză care a arătat că Trump a folosit această sintagmă în public de cel puțin 840 de ori în perioada 2016-2021.

Și acuzația că presa care nu îi este favorabilă ar fi dușmanul poporului american a rămas multă vreme în vocabularul lui Trump – conform unei analize The New York Times, el a repeat această acuzație pe Twitter de 36 de ori în perioada 2017-2019.

Nici confruntările directe cu jurnaliștii nu au lipsit, deși frecvența lor nu se compară cu cea din 2025, iar insultele erau, în general, mai puțin vulgare.

Spre exemplu, în 2020, în timpul unei conferințe de presă despre situația pandemiei de COVID-19, Peter Alexander de la NBC l-a întrebat pe președinte ce le-ar spune americanilor care sunt speriați. Trump l-a numit un „reporter groaznic” care a pus o “întrebare urâtă”, scrie The Guardian

În speță similară, în 2018, Trump i-a spus reporterului Jim Acosta de la CNN, în timpul unei conferințe de presă că „ești o persoană nepoliticoasă și îngrozitoare. Nu ar trebui să lucrezi pentru CNN”. La scurt timp după aceea, Casa Albă i-a revocat permisul de acces lui Acosta, interzicându-i accesul în clădire până când un judecător federal a ordonat restabilirea acestuia pe motive de respectare a procedurilor legale.

În ceea ce privește acțiunile în instanță, una din amenințările favorite ale președintelui, el a dat cinci instituții de presă în judecată din 2022 până prezent, scrie ABC News: CNN, ABC, CBS, The Wall Street Journal, The New York Times.

Cea mai recentă țintă a avocaților președintelui a devenit trustul britanic BBC, care a intrat în cea mai mare criză a sa din ultimele decenii, după ce doi lideri de rang înalt au demisionat în noiembrie, unul din motivele principale fiind editarea discursului lui Trump din 6 ianuarie 2021, când susținătorii săi au luat cu asalt Capitoliul, clădirea Congresului SUA, scrie Reuters.

Într-o secvență inclusă în seria video investigativă a BBC, Panorama, Trump declara că „vom merge la Capitoliu, voi fi acolo cu voi și vom lupta. Vom lupta cu înverșunare și, dacă nu veți lupta cu înverșunare, nu veți mai avea o țară”.

Însă clipul care părea că îl arată pe președinte încurajând în mod direct asaltul asupra Capitoliului fusese creat prin îmbinarea a două fragmente din discursul său, care au avut loc, de fapt, la aproape o oră distanță unul de celălalt.

Reprezentanții BBC a numit această editare “o eroare de judecată”, și-au cerut scuze și au anunțat că documentarul nu va mai fi difuzat, însă președintele american a declarat joi că încă plănuiește să intenteze proces și să ceară despăgubiri de la 1 miliard până la 5 miliarde de dolari, amintește Reuters.