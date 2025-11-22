Ascultă articolul

Proprietarul tabloidului Daily Mail, DMGT, a semnat un acord cu grupul Redbird IMI pentru achiziţionarea cotidianului britanic Telegraph pentru 500 de milioane de lire sterline, informează AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Proprietarul tabloidului Daily Mail, DMGT, a semnat un acord cu grupul Redbird IMI pentru achiziţionarea cotidianului britanic Telegraph pentru 500 de milioane de lire sterline, a anunţat sâmbătă editorul.

„DMGT a semnat un acord cu Redbird IMI privind achiziţionarea Telegraph Media Group pentru suma de 500 de milioane de lire sterline”, a declarat DMGT într-un comunicat trimis AFP.

Această achiziţie, dacă va fi finalizată, ar putea da naştere unuia dintre cele mai mari grupuri media din Regatul Unit.