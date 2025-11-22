Donează aici. Susține o presă liberă.
Proprietarul tabloidului Daily Mail, DMGT, a semnat un acord cu grupul Redbird IMI pentru achiziţionarea cotidianului britanic Telegraph pentru 500 de milioane de lire sterline, a anunţat sâmbătă editorul.
„DMGT a semnat un acord cu Redbird IMI privind achiziţionarea Telegraph Media Group pentru suma de 500 de milioane de lire sterline”, a declarat DMGT într-un comunicat trimis AFP.
Această achiziţie, dacă va fi finalizată, ar putea da naştere unuia dintre cele mai mari grupuri media din Regatul Unit.