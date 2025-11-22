Ascultă articolul

“Rusia a înțeles că nu îi este posibil să ne provoace militar, așa că ne atacă chiar procesul democratic, votul”, a transmis fostul premier moldovean Dorin Recean, în cadrul conferinței “Abordarea strategică a Uniunii Europene pentru regiunea Mării Negre – obiective, instrumente, provocări la adresa democrației”, organizată joi, la Universitatea ”Ovidius” din Constanța, transmite Info Sud-Est.

În cadrul evenimentului, fostul prim-ministru moldovean a vorbit, în principal, despre amenințarea Rusiei pentru securitatea zonei extinse a Mării Negre, unde, a ținut să amintească și de importanța Republicii Moldova, în special în contextul actual al agresiunii rusești în Ucraina.

“Avem 1.200 de kilometri de graniță cu Ucraina. Din aceștia, 250 nu sunt încă în controlul nostru, ci al regimului transnistrean. Granița este la 50 de kilometri distanță de Odesa și putem, de asemenea, să asigurăm rute logistice sigure pentru Ucraina”, a amintit Dorin Recean.

Date fiind interesele de securitate comune și amenințările cu care se confruntă toate țările din apropierea mării negre, majoritatea membre NATO sau UE, Dorin Recean a specificat că o strategie pe termen lung trebuie să prezinte un front comun NATO-UE și să fie proactivă în combaterea amenințării rusești, deoarece riscul nu este doar unul militar, mare parte din resursele Kremlinului fiind investite în tacticile de război hibrid, menite să submineze procesele democratice ale țărilor vizate.

Notă: Comisia Europeană că obiectivul Republicii Moldova de a încheia negocierile pentru aderarea la UE până în 2028 este “ambițios, dar realizabil”.

În acest sens, Recean a amintit de tentativele de ingerință ale Rusiei în alegerile electorale din Moldova, care de doi ani a devenit ținta campaniilor de dezinformare și a altor strategii de destabilizare, în unele cazuri coordonate și finanțate chiar de la Moscova.

