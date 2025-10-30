Germania a adoptat cea mai mare creştere a salariului minim de la introducerea acestuia în urmă cu zece ani

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guvernul german a adoptat cea mai importantă creştere a salariului minim de la introducerea acestuia, în urmă cu zece ani, însă mai puţin importantă decât aştepta Partidul Social Democrat (SPD, centru-stânga), membru al coaliţiei aflate la putere, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În prezent de 12,82 euro brut pe oră, salariul minim urmează să crească la 13,90 euro la începutul lui 2026, iar la 1 ianuarie 2027 la 14,60 euro – o creştere totală cu 13,9%.

Potrivit Ministerului german al Muncii, aproximativ şase milioane de muncitori urmează să beneficieze de această creştere.

Guvernul a dat curs miercuri unor recomandări formulate în iunie de către o Comisie independente din care fac parte reprezentanţi ai angajatorilor şi salariaţilor.

Această creştere este uşor mai mică decât cea promovată de către SPD, care face parte din coliţia aflată la putere a cancelarului conservator Friedrich Merz.

SPD voia o creştere a salariului minim la 15 euro încă din 2026.

Potrivit Oficului de Statistică german (Destatis), salariul minim german este în prezent al patrulea cel mai mare în Uniunea Europeană (UE), după Luxemburg, Irlanda şi Olanda.

În 2022 fostul cancelar SPD Olaf Scholz a ocolit această comisie şi a crescut salariul minim peste recomandările acesteia.

Guvernul conservator condus de către conservatoarea Angela Merkel, susţinută atunci de o mare coaliţie cu SPD, a decis în vara lui 2014 să introducă un salariu minim în Germania.

Acesta a intrat pentru prima oară în vigoare la 1 ianuarie 2015 şi a fost stabilit iniţial la 8,50 euro brut pe oră.

La acea vreme aceasta era o mică revoluţie, deoarece Germania avea o tradiţie socială bine ancorată în neamestecul puterii publice în relaţiile salariale.

SPD a reuşit să convingă Uniunea Creştin Democrată (CDU, conservatori) a Angelei Merkel de temeiul solid al acestei măsuri, în numele justiţiei sociale şi împotriva dezvoltării unui sector larg al salariilor mici.