Preşedintele Libanului a ordonat armatei să riposteze la incursiunile israeliene după un raid la frontieră soldat cu moartea unui angajat al primăriei din orașul Blida

Preşedintele libanez Joseph Aoun a ordonat joi comandantului armatei să riposteze la incursiunile israeliene din sudul Libanului, după ce forţele israeliene au trecut graniţa în cursul nopţii şi au ucis un angajat municipal, a relatat presa de stat libaneză, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Trupele israeliene au intrat în oraşul de frontieră Blida în jurul orei locale 01:30 (23:30 GMT miercuri) şi au luat cu asalt primăria, ucigându-l pe funcţionarul municipal Ibrahim Salameh, care dormea acolo, a anunţat agenţia de presă oficială Ani.

Trupele s-au retras după aproximativ două ore şi jumătate.

Armata israeliană a confirmat că forţele sale au acţionat în Blida în cursul nopţii, spunând că au deschis focul după ce au identificat „o ameninţare imediată” în timpul unei operaţiuni de distrugere a infrastructurii Hezbollah. Incidentul este în curs de investigare, a adăugat armata.

Nu se ştie pentru moment dacă Salameh a fost vizat în mod deliberat şi, dacă da, de ce s-a întâmplat acest lucru.

Aoun a condamnat atacul ca parte a unui tipar de agresiune israeliană şi a spus că a fost lansat la scurt timp după o reuniune a comitetului de monitorizare a încetării ostilităţilor.

El a cerut comitetului să meargă dincolo de înregistrarea încălcărilor şi să facă presiuni asupra Israelului pentru a respecta acordul de încetare a focului din 27 noiembrie 2024 şi pentru a înceta încălcările suveranităţii libaneze.

Premierul Nawaf Salam a condamnat incursiunea israeliană ca fiind „un atac flagrant asupra instituţiilor şi a suveranităţii statului libanez”.

Armata libaneză a desfăşurat trupe în zonă, dar nu a oferit alte detalii. Forţa de menţinere a păcii a Naţiunilor Unite din sudul Libanului a declarat că a cerut mai multe informaţii despre incident.

Ordinul dat de preşedintele libanez a fost salutat şi de gruparea Hezbollah.

Israelul a continuat atacurile aeriene şi operaţiunile terestre limitate pe teritoriul libanez, în pofida armistiţiului convenit în urmă cu aproape un an pentru a pune capăt luptelor cu gruparea Hezbollah. El afirmă că acţiunile sale au scopul de a împiedica Hezbollah să îşi consolideze prezenţa militară în sud, în timp ce Libanul acuză Israelul de încălcarea armistiţiului.