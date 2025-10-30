Ministerul Energiei: Am luat act de intenţia Lukoil de vânzare a activelor sale internaţionale / Tranzacţia va fi evaluată în comisia pentru examinarea investiţiilor străine directe

Ministerul Energiei a luat act de comunicatul public al companiei Lukoil referitor la intenţia de vânzare a activelor sale internaţionale şi va demara un proces de evaluare a tranzacţiei în cadrul Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe (CEISD), conform legislaţiei în vigoare, a anunţat joi instituţia, transmite Agerpres.

„Am luat act de sancţiunile anunţate de Office of Foreign Assets Control, agenţie din cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii. Înainte de luarea unei decizii, este necesară analiza poziţiei pe care o va adopta Uniunea Europeană, având în vedere faptul că România aplică deja regimul de sancţiuni stabilit la nivel european şi va acţiona strict în acest cadru. De asemenea, am luat act de comunicatul public al companiei Lukoil referitor la intenţia de vânzare a activelor sale internaţionale. Ca urmare a acestui anunţ, va putea fi demarat un proces de evaluare a tranzacţiei în cadrul Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe (CEISD), conform legislaţiei în vigoare”, se precizează în comunicat.

Ministerul subliniază că o poziţie oficială va putea fi exprimată doar după clarificarea completă a structurii acţionariatului şi a provenienţei capitalului oricărui potenţial investitor.

„Vom putea exprima o poziţie ulterioară doar după clarificarea completă a structurii acţionariatului şi a provenienţei capitalului oricărui potenţial investitor, pentru a garanta că tranzacţia se desfăşoară în deplină conformitate cu pachetele de sancţiuni adoptate şi cu standardele de securitate economică ale României”, se mai arată în comunicat.

Potrivit Ministerului Energiei, în România funcţionează rafinăria Petrotel-Lukoil şi reţeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de staţii de distribuţie, ambele având ca acţionar compania Litasco, cu sediul în Elveţia.

Grupul petrolier rus Lukoil, presat de sancţiunile anunţate recent de SUA, a anunţat joi că a acceptat o ofertă venită de la traderul Gunvor pentru achiziţionarea firmei Lukoil International GmbH (filială 100% a PJSC Lukoil), care deţine active internaţionale ale companiei, a transmis Reuters.

Separat, traderul global de materii prime Gunvor a confirmat joi că poartă discuţii cu Lukoil pentru achiziţionarea activelor internaţionale ale grupului petrolier rus.

„Termenii cheie ai tranzacţiei au fost conveniţi anterior de părţi. La rândul său, Lukoil a acceptat oferta, angajându-se să nu negocieze cu alţi potenţiali cumpărători”, a informat Lukoil, într-un comunicat de presă.

Grupul rus a precizat că finalizarea tranzacţiei este supusă unor condiţii prealabile, inclusiv obţinerea permisiunii OFAC (Biroul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Trezoreriei SUA – n. r.) de către cumpărător, precum şi a oricăror alte licenţe, permise şi autorizaţii în alte jurisdicţii.

Vânzarea activelor internaţionale ale Lukoil este cea mai semnificativă acţiune de până acum a unei companii ruseşti, în urma sancţiunilor impuse în contextul invaziei ruseşti din Ucraina, care a început în februarie 2022.

În data de 22 octombrie, preşedintele SUA, Donald Trump, a impus sancţiuni celor mai mari companii petroliere din Rusia, Lukoil şi Rosneft. Anterior, în data de 15 octombrie, Marea Britanie a vizat, de asemenea, Lukoil şi Rosneft, precum şi 44 de aşa-numite nave petroliere care formează flota din umbră a Rusiei, formată în principal din tancuri petroliere vechi şi cu proprietari neclari, într-o nouă încercare de a înăspri sancţiunile energetice şi de a reduce veniturile Kremlinului.

Lukoil este compania petrolieră rusă cu cele mai diversificate operaţiuni la nivel internaţional, având operaţiuni upstream în foste ţări sovietice precum Kazahstan, Uzbekistan şi Azerbaidjan, dar şi în Egipt, Emiratele Arabe Unite şi în state vest-africane cum ar fi Ghana, Nigeria, Camerun şi Congo. În toate aceste proiecte, producătorul rus deţine participaţii minoritare, iar ponderea lor în producţia totală de ţiţei a Lukoil a fost de doar 5% anul trecut, conform raportului anual al companiei.

Activele internaţionale reprezintă împreună aproximativ un sfert din capitalizarea actuală a Lukoil, conform estimărilor lui Kirill Bakhtin, analist la BCS.

Operaţiunile de trading internaţional ale Lukoil sunt mult mai importante decât operaţiunile sale de explorare şi producţie. Anul trecut, compania a cumpărat şi vândut 59,6 milioane de tone sau o medie de 1,19 milioane de barili pe zi, conform raportului său anual. Litasco, filiala comercială deţinută în proporţie de 100% de grupul rus, operează din Geneva şi Dubai.

De asemenea, Lukoil are o reţea de peste 5.300 de benzinării în 20 de ţări din întreaga lume, precum şi rafinării în Europa. Producţia lor combinată a ajuns anul trecut la 13,5 milioane de tone sau aproximativ 270.000 de barili pe zi, conform raportului anual.