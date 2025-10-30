Charlie Ottley promovează Constanța pe Netflix: Flavours of Romania – This is Dobrogea

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța anunță lansarea unui nou episod al renumitei serii documentare Flavours of Romania, realizată de jurnalistul și producătorul britanic Charlie Ottley, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța.

Episodul, intitulat This is Dobrogea, este disponibil începând din această toamnă pe platforma globală de streaming Netflix, aducând în atenția publicului internațional patrimoniul cultural, gastronomic și turistic al uneia dintre cele mai spectaculoase regiuni ale României.

Destinația turistică integrată Mamaia Constanța este prezentată în toată diversitatea ei: un spațiu în care influențele culturale greacă, otomană, tătară, lipoveană și românească coexistă armonios, creând o identitate unică la nivel european. Episodul surprinde ritualuri locale, preparate autentice, meșteșuguri tradiționale, dar și imagini aeriene spectaculoase ale litoralului românesc, porturilor turistice, falezelor și plajelor din stațiunea Mamaia și orașul Constanța.

Materialul video se referă, de asemenea, la cele mai populare obiective turistice din orașul Constanța, oferind spectatorilor ocazia de a explora Piața Ovidiu și farmecul ei arhitectural, spectaculoasa Stradelă a Vântului, un traseu încărcat de istorie urbană, dar și Portul Turistic Tomis, un punct vibrant pentru agrement, gastronomie și activități nautice.

Printre reperele prezentate se regăsesc și cherhanalele tradiționale, unde gastronomia marină își spune povestea autentic: Cherhanaua Pontica din stațiunea Mamaia, apreciată pentru atmosfera sa specifică și legătura cu tradițiile pescărești locale, precum și vestigii istorice modern conservate, ce dezvăluie straturi arheologice antice și medievale, perfect integrate în peisajul urban contemporan, inclusiv prin proiecte de arhitectură ce pun în valoare patrimoniul istoric, precum restaurarea și expunerea elementelor arheologice de la Restaurantul Lupa din Constanța.