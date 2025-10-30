Restricții de circulație pe podul Giurgiu – Ruse / Marți, între orele 9 și 21, se oprește traficul

Autoritățile din Bulgaria au transmis o informare în care precizează că pentru executarea unor lucrări de construcție și instalare în zona dintre noile panouri rutiere din beton armat, circulația rutieră pe podul Giurgiu – Ruse va fi restricționată, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova.

Marți, 04.11.2025, în intervalul orar 09:00 – 21:00, circulația rutieră va fi închisă, pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de vehicule.

În intervalul 04.11.2025, ora 21:00 – 05.11.2025, ora 09:00, circulația va fi permisă doar autovehiculelor cu MTMA (masă totală maximă autorizată) mai mică de 3,5 tone, precum și celor care efectuează transport de pasageri.