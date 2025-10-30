G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

 Restricții de circulație pe podul Giurgiu – Ruse / Marți, între orele…

pod giurgiulesti, republica moldova
Sursa Foto: mold-street.com

 Restricții de circulație pe podul Giurgiu – Ruse / Marți, între orele 9 și 21, se oprește traficul

Articole30 Oct • 33 vizualizări 0 comentarii

Autoritățile din Bulgaria au transmis o informare în care precizează că pentru executarea unor lucrări de construcție și instalare în zona dintre noile panouri rutiere din beton armat, circulația rutieră pe podul Giurgiu – Ruse va fi restricționată, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Marți, 04.11.2025, în intervalul orar 09:00 – 21:00, circulația rutieră va fi închisă, pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de vehicule.
În intervalul 04.11.2025, ora 21:00 – 05.11.2025, ora 09:00, circulația va fi permisă doar autovehiculelor cu MTMA (masă totală maximă autorizată) mai mică de 3,5 tone, precum și celor care efectuează transport de pasageri.

 

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.