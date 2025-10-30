Dictionary.com: Cuvântul anului este „6-7”. Chiar este acesta un cuvânt și ce înseamnă?

Cuvântul anului ales de Dictionary.com nu este chiar un cuvânt. Este termenul viral „6-7”, pe care copiii și adolescenții nu se pot opri să-l repete și să râdă, iar părinții și profesorii nu-l pot înțelege, scrie AP.

Cuvântul – dacă îl putem numi așa – a devenit extrem de popular în timpul verii. Este mai degrabă o glumă internă cu un sens neclar, promovată de rețelele sociale.

Dictionary.com afirmă că selecția sa anuală este o capsulă lingvistică a timpului care reflectă tendințele și evenimentele sociale. Dar site-ul a recunoscut că și el este puțin confuz în privința „6-7”.

„Nu vă faceți griji, pentru că încă încercăm să ne dăm seama ce înseamnă exact”, a afirmat site-ul în anunțul său din această săptămână.

Cum a devenit „6-7” un lucru important?

Totul pare să se tragă din piesa rapperului Skrilla din 2024, intitulată „Doot Doot (6-7)”.

Această melodie a început să apară în videoclipurile TikTok cu jucători de baschet, inclusiv LaMelo Ball din NBA, care are 2 metri înălțime.

Apoi, un băiat, cunoscut acum sub numele de „The 6-7 Kid”, a strigat fraza omniprezentă, în timp ce un alt copil de lângă el jongla cu mâinile într-un videoclip care a devenit viral anul acesta.

Atât a fost de ajuns.

Deci, ce înseamnă „6-7”?

Adevărul este că nimeni nu știe. Și, uneori, depinde de cine este destinatarul „6-7”.

Chiar și modul de scriere a „6-7” este subiect de dezbatere – este „6 7” sau „six seven”? Potrivit Dictionary.com, expresia ar putea însemna „așa și așa” sau „poate asta, poate aia” atunci când este combinată cu gestul de jonglare cu mâinile.

Merriam-Webster o numește „o expresie fără sens folosită în special de adolescenți și preadolescenți”.

Unii o folosesc pur și simplu pentru a-i frustra pe adulți atunci când sunt întrebați.

„Este lipsită de sens, omniprezentă și fără sens. Cu alte cuvinte, are toate caracteristicile unei expresii fără sens”, a spus Dictionary.com. „Totuși, rămâne semnificativă pentru persoanele care o folosesc datorită conexiunii pe care o creează.”

Cum a reacționat restul lumii?

Părinții și profesorii au creat propriile videoclipuri în care încearcă să explice senzația. Unii oferă sfaturi despre cum să-și oprească copiii să repete asta toată ziua. Alții sugerează să o accepte – chiar să facă costume de Halloween „6-7” – astfel încât să devină necool.

Profesorii au interzis-o. Influencerii și psihologii pentru copii au încercat să o înțeleagă. A ajuns chiar și în NFL ca o modalitate de a sărbători jocurile importante.

De ce este cuvântul anului?

Dictionary.com spune că caută cuvinte care influențează modul în care vorbim între noi și comunicăm online.

Site-ul a analizat motoarele de căutare, titlurile și tendințele de pe rețelele sociale pentru a face alegerea. Căutările online pentru „6-7” au crescut dramatic în timpul verii, se spune, și nu au încetinit, crescând de șase ori din iunie.

„Cuvântul anului nu se referă doar la utilizarea populară; el dezvăluie poveștile pe care le spunem despre noi înșine și modul în care ne-am schimbat de-a lungul anului”, se arată pe site.