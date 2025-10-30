G4Media.ro
JD Vance: Testele nucleare sunt necesare pentru funcționarea arsenalului american

JD Vance
Credit line: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia

JD Vance: Testele nucleare sunt necesare pentru funcționarea arsenalului american

Vicepreședintele american JD Vance a afirmat joi că testele sunt necesare pentru buna funcționare a arsenalului nuclear american, după anunțul făcut cu o zi înainte de Donald Trump privind reluarea de către Statele Unite a acestor teste, scrie Le Figaro.

„Avem un arsenal important, evident. Rușii au un arsenal nuclear important. Chinezii au un arsenal nuclear important. Uneori trebuie să-l testezi pentru a te asigura că este în stare de funcționare și că funcționează bine”, a declarat JD Vance în fața presei la Casa Albă.

„Pentru a fi clar, știm că funcționează corect, dar trebuie să te asiguri de acest lucru în timp”, a adăugat el.

Ambiguitate cu privire la natura testelor

Cu o zi înainte, Donald Trump declarase pe platforma sa Truth Social că„din cauza programelor de testare desfășurate de alte țări”, a cerut Pentagonului „să înceapă testarea armelor noastre nucleare în condiții de egalitate”.

Declarațiile sale făceau referire explicită la China și Rusia și au venit după o serie de anunțuri făcute de Vladimir Putin cu privire la dezvoltarea de noi arme rusești cu capacitate nucleară.

Dar declarațiile lui Donald Trump au provocat și perplexitate în întreaga lume, deoarece președintele american a păstrat ambiguitatea cu privire la natura testelor pe care intenționa să le ordone.

„Cred că (postarea) președintelui pe Truth vorbește de la sine”, a afirmat JD Vance joi, fără a clarifica această ambiguitate.

