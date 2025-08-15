Putin pregătește un test cu racheta cu capacitate nucleară Burevestnik, supranumită „Cernobîlul zburător”

Vladimir Putin se pregătește să testeze o nouă rachetă de croazieră cu capacitate nucleară înainte de întâlnirea sa cu Donald Trump în Alaska, scrie The Telegraph.

Situl de testare nucleară Pankavo al Rusiei, situat în arhipelagul Novaia Zemlia din Marea Barents, a cunoscut o creștere a activității în ultimele săptămâni, după cum arată imaginile din satelit.

Situl a înregistrat o creștere a personalului și a echipamentelor, precum și a navelor și aeronavelor asociate cu testele anterioare ale 9M730 Burevestnik (Storm Petrel).

O sursă de securitate occidentală a declarat că Rusia pregătește un test al rachetei Burevestnik, despre care Moscova susține că are o rază de acțiune nelimitată.

Testele au avut loc în zilele premergătoare discuțiilor decisive dintre Trump și Putin în Anchorage, prevăzute vineri.

„Putem vedea toată activitatea de la locul de testare, care reprezintă atât cantități uriașe de provizii care sosesc pentru a sprijini operațiunile, cât și mișcarea la locul unde se lansează efectiv racheta”, a declarat Jeffrey Lewis, unul dintre cercetătorii implicați în analiza imaginilor din satelit.

Lewis, de la Middlebury Institute of International Studies, cu sediul în California, a declarat că un test ar putea fi efectuat chiar săptămâna aceasta.

Putin se pregătește să se întâlnească cu Trump la o bază a forțelor aeriene americane din Alaska în cursul zilei de astăzi, deși se află în prezent în orașul Magadan din Extremul Orient al Rusiei pentru o întâlnire cu guvernatorul local.

Summitul dintre cei doi lideri este programat să aibă loc la ora locală 11.30 la Joint Base Elmendorf-Richardson din Anchorage.

Vorbind cu reporterii în Biroul Oval joi, președintele SUA a declarat: „Eu sunt președinte, iar el nu se va juca cu mine”.

Trump a declarat că se așteaptă ca întâlnirea cu Putin să fie urmată aproape imediat de un summit la care să participe Volodimir Zelenski, președintele ucrainean, și eventual alți lideri europeni.

„Cea mai importantă întâlnire va fi a doua întâlnire pe care o vom avea, vom avea o întâlnire cu președintele Putin, președintele Zelenski, cu mine și poate vom aduce unii dintre liderii europeni, poate nu”, a spus el.

Înaintea discuțiilor, Oleksii Goncearenko, deputat pentru Odesa în Ucraina, a declarat că se teme că se va încheia un acord fără Ucraina.

„Avem speranța că războiul se va termina… dar există temeri că Putin va reuși să câștige mai mult timp și să joace jocuri cu Trump – și că Trump va permite acest lucru”, a declarat el pentru The Telegraph.

El a adăugat că „cel mai rău scenariu” ar fi ca Trump și Putin să ajungă la o înțelegere pe care Ucraina să nu o poată accepta.

„Nimeni nu poate decide nimic despre Ucraina fără Ucraina. Dacă pierdem sprijinul SUA, acest lucru ar fi un dezastru”.

În timp ce întâlnirea lor se va concentra în primul rând pe războiul din Ucraina, se așteaptă ca Trump și Putin să discute și despre un acord privind armele nucleare, ca parte a unui efort mai amplu de consolidare a păcii.

Vorbind joi, liderul rus a declarat că întâlnirea are loc „pentru a crea condiții pe termen lung pentru pace între țările noastre, și în Europa, și în întreaga lume – dacă, până la următoarele etape, ajungem la acorduri în domeniul controlului asupra armelor strategice ofensive”.

Moscova și Washingtonul au de departe cele mai mari arsenale nucleare din lume. Ultimul tratat rămas între ele care limitează numărul acestor arme expiră la 5 februarie anul viitor.

Tratatul New START acoperă armele nucleare strategice – cele concepute de fiecare parte pentru a lovi centrele de putere militară, economică și politică ale inamicului – și limitează numărul de focoase nucleare desfășurate la 1.550 de fiecare parte.

Experții consideră că este probabil ca ambele părți să depășească această limită dacă tratatul nu este prelungit sau înlocuit.

Putin a declarat că racheta Burevestnik, denumită SSC-X-9 Skyfall de către NATO, este „invincibilă” în fața sistemelor actuale și viitoare de apărare antirachetă, având o rază de acțiune aproape nelimitată și o traiectorie de zbor imprevizibilă.

Două aeronave concepute pentru a colecta date de testare au sosit la aerodromul militar Rogachevo la jumătatea lunii iulie, arată imagini publicate de Reuters.

Armata norvegiană a declarat că Marea Barents este o „locație privilegiată pentru testele cu rachete rusești” și că au avut indicii din notificări și avertismente maritime cu privire la „pregătiri pentru activități de testare”.

Cu toate acestea, nu a confirmat „nicio cunoaștere a tipului de muniții pe care urmează să le testeze”.

Aceasta vine pe fondul creșterii tensiunilor nucleare dintre cele două națiuni.

Trump a anunțat la începutul acestei luni că a ordonat desfășurarea a două submarine nucleare spre Rusia, ca răspuns la amenințările fostului președinte al țării.

Președintele american a declarat că trimite navele în „regiunile corespunzătoare”, într-o mișcare care a încălcat decenii de secrete ale Pentagonului cu privire la desfășurările la nivel înalt.

Acest lucru s-a întâmplat după ce Trump s-a angajat într-un război al cuvintelor cu Dmitri Medvedev, fostul președinte rus și vicepreședinte al Consiliului de securitate al țării.

Potrivit lui Lewis, planurile Rusiei de a testa Burevestnik s-au intensificat de când Trump s-a întors la Casa Albă și a anunțat dezvoltarea unui scut american de apărare Golden Dome.

Putin este cunoscut pentru retorica sa nucleară belicoasă. În 2018, el a folosit un concept video cu focoase nucleare cu o rază de acțiune nelimitată care se pare că se îndreaptă asupra Floridei, unde se află proprietatea Mar-a-Lago a dlui Trump.

Fiona Hill, fostul consilier pentru Rusia al lui Trump, a declarat anterior pentru The Telegraph că filmarea „i-a atras atenția lui Trump” și este motivul pentru care acesta este atât de „deferent” față de Putin.

Conform grupului de advocacy Nuclear Threat Initiative, Burevestnik are un bilanț slab al testelor, cu două succese parțiale din 13 teste cunoscute.

Aceasta vine după ce Belarus a anunțat că va organiza luna viitoare exerciții comune cu Rusia, care implică arme nucleare și racheta hipersonică Oreșnik, de fabricație rusească.

„Acesta este un element important al descurajării noastre strategice. Așa cum cere șeful statului, trebuie să fim pregătiți pentru orice”, a declarat miercuri Viktor Khrenin, ministrul apărării din Belarus.

„Vedem situația de la frontierele noastre de vest și de nord și nu putem privi cu calm militarizarea și activitatea militară. Ne demonstrăm deschiderea și caracterul pașnic, dar trebuie să ne păstrăm întotdeauna praful de pușcă uscat.”

Belarus se învecinează la vest și la nord cu Polonia, Lituania și Letonia – toate membre NATO -, iar la sud cu Ucraina.