Cota de încredere a lui Macron scade la un record deţinut de…

sursa foto: Captură video

Cota de încredere a lui Macron scade la un record deţinut de către predecesorul său, François Hollande, arată un sondaj

30 Oct

Cota încrederii în preşedintele francez Emmanuel Macron a atins cel mai slab nivel-record – de 11% -, nivelul pe care predecesorul său François Hollande îl atingea în noiembrie 2016, potrivit unui sondaj bisemestrial realizat de Verian pentru Figaro Magazine, publicat joi, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Şeful statului francez, care înregistrează o scădere de cinci puncte procentuale faţă de precedentul barometru, în septembrie – înregistrează o scădere puternică (de minus 11 puncte) în rândul persoanelor în vârstă de peste 65 de ani şi în rândul nensionarilor (minus nouă puncte).

Invers, premierul său Sébastien Lecornu înregistrează o creştere de cinci puncte procentuale a cotei sale de încredere, la 26% (cu cinci puncte procentuale în plus faţă de momentul nominalizării sale, în septembrie).

Spre deosebire de locatarul Palatului l’Élysée, el beneficiază de bunăvoinţa persoanelor în vârstă de peste 65 de ani (plus şapte puncte procentuale) şi a pensionarilor (plus nouă puncte procentuale).

Această anchetă a fost realizată online, în perioada 26-28 octombrie, pe un eşantion de 1.000 de persoane, reprezentantiv pentru populaţia în vârstă de peste 18 ani, după metoda cotelor.

Marja de eroare a sondajului este cuprinsă între 1,4 şi 3,1 puncte prcentuale.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

