Cota de încredere a lui Macron scade la un record deţinut de către predecesorul său, François Hollande, arată un sondaj

Cota încrederii în preşedintele francez Emmanuel Macron a atins cel mai slab nivel-record – de 11% -, nivelul pe care predecesorul său François Hollande îl atingea în noiembrie 2016, potrivit unui sondaj bisemestrial realizat de Verian pentru Figaro Magazine, publicat joi, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Şeful statului francez, care înregistrează o scădere de cinci puncte procentuale faţă de precedentul barometru, în septembrie – înregistrează o scădere puternică (de minus 11 puncte) în rândul persoanelor în vârstă de peste 65 de ani şi în rândul nensionarilor (minus nouă puncte).

Invers, premierul său Sébastien Lecornu înregistrează o creştere de cinci puncte procentuale a cotei sale de încredere, la 26% (cu cinci puncte procentuale în plus faţă de momentul nominalizării sale, în septembrie).

Spre deosebire de locatarul Palatului l’Élysée, el beneficiază de bunăvoinţa persoanelor în vârstă de peste 65 de ani (plus şapte puncte procentuale) şi a pensionarilor (plus nouă puncte procentuale).

Această anchetă a fost realizată online, în perioada 26-28 octombrie, pe un eşantion de 1.000 de persoane, reprezentantiv pentru populaţia în vârstă de peste 18 ani, după metoda cotelor.

Marja de eroare a sondajului este cuprinsă între 1,4 şi 3,1 puncte prcentuale.