Sondaj INSCOP: AUR se menține la 40% din opțiunile electoratului, PSD rămâne la 17% / Ușoară creștere pentru PNL și scădere pentru USR

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

AUR ocupă primul loc în opţiunile electoratului, fiind urmat de PSD, PNL şi USR, relevă un sondaj INSCOP dat luni publicităţii, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cercetarea a fost realizată în perioada 6 – 10 octombrie de INSCOP Research la comanda platformei de ştiri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 1.100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ą 2,95%, la un grad de încredere de 95%.

Astfel, 40% dintre alegători ar vota cu AUR (faţă de 40,8% în septembrie, 40,5% în iunie şi 38,.1% în mai).

Pe locul al doilea se situează PSD cu 17,6% (faţă de 17,9% în septembrie, 13,7% în iunie şi 17,4% în mai).

Acesta este urmat de PNL cu 14,8% (faţă de 15,2% în septembrie, 17,3% în iunie şi 16% în mai).

Pe locul al patrulea în opţiunile electoratului se află USR cu 11,5% (faţă de 12,8% în septembrie, 13,1% în iunie, 12,2% în mai).

Pentru UDMR ar vota 5,2% dintre alegători, (faţă de 4% în septembrie, 5,2% în iunie, 4,5% în mai).

SENS este susţinut de 3,4% dintre alegători (faţă de 2,1% în septembrie, 2,4% în iunie şi 3,3% în mai).

Pentru POT ar vota 2,6% dintre alegători (faţă de 3,3% în septembrie, 4,2% în iunie şi 3,2% în mai).

Susţinătorii S.O.S. Romania reprezintă 2% (faţă de 2,8% în septembrie, 1,9% în iunie şi 2,5% în mai).

1,3% dintre votanţi îşi exprimă preferinţa pentru un independent (faţă de 0,6% în septembrie, 1,4% în iunie şi 1,5% în mai), iar 1,6% pentru alt partid (faţă de 0,6% în septembrie, 0,5% în iunie şi 1,3% în mai).

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 72,7% dintre respondenţi declară că s-ar prezenta cu siguranţă la urne, iar 13,2% refuză categoric ideea unui vot.

„Toamna pare a aduce o stabilizare a intenţiei de vot, partidele aflate la putere având un scor cumulat de aproximativ 50%, iar partidele aflate în opoziţia parlamentară cu un scor cumulat de aproximativ 45%. AUR pare a se consolida pe primul loc în intenţia de vot cu un scor de 40%, restul partidelor nereuşind să treacă de 20%. PSD ocupă locul al doilea, urmat de PNL, USR şi UDMR. POT şi S.O.S. România au scoruri sub pragul de 5%, la un nivel relativ similar cu scorul obţinut de SENS”, a declarat directorul INSCOP Research, Remus Ştefureac.