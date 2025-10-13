G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Sondaj INSCOP: AUR se menține la 40% din opțiunile electoratului, PSD rămâne…

populație
Sursa foto Dreamstime

Sondaj INSCOP: AUR se menține la 40% din opțiunile electoratului, PSD rămâne la 17% / Ușoară creștere pentru PNL și scădere pentru USR

Articole13 Oct • 589 vizualizări 1 comentariu

AUR ocupă primul loc în opţiunile electoratului, fiind urmat de PSD, PNL şi USR, relevă un sondaj INSCOP dat luni publicităţii, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Cercetarea a fost realizată în perioada 6 – 10 octombrie de INSCOP Research la comanda platformei de ştiri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 1.100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ą 2,95%, la un grad de încredere de 95%.

Astfel, 40% dintre alegători ar vota cu AUR (faţă de 40,8% în septembrie, 40,5% în iunie şi 38,.1% în mai).

Pe locul al doilea se situează PSD cu 17,6% (faţă de 17,9% în septembrie, 13,7% în iunie şi 17,4% în mai).

Acesta este urmat de PNL cu 14,8% (faţă de 15,2% în septembrie, 17,3% în iunie şi 16% în mai).

Pe locul al patrulea în opţiunile electoratului se află USR cu 11,5% (faţă de 12,8% în septembrie, 13,1% în iunie, 12,2% în mai).

Pentru UDMR ar vota 5,2% dintre alegători, (faţă de 4% în septembrie, 5,2% în iunie, 4,5% în mai).

SENS este susţinut de 3,4% dintre alegători (faţă de 2,1% în septembrie, 2,4% în iunie şi 3,3% în mai).

Pentru POT ar vota 2,6% dintre alegători (faţă de 3,3% în septembrie, 4,2% în iunie şi 3,2% în mai).

Susţinătorii S.O.S. Romania reprezintă 2% (faţă de 2,8% în septembrie, 1,9% în iunie şi 2,5% în mai).

1,3% dintre votanţi îşi exprimă preferinţa pentru un independent (faţă de 0,6% în septembrie, 1,4% în iunie şi 1,5% în mai), iar 1,6% pentru alt partid (faţă de 0,6% în septembrie, 0,5% în iunie şi 1,3% în mai).

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 72,7% dintre respondenţi declară că s-ar prezenta cu siguranţă la urne, iar 13,2% refuză categoric ideea unui vot.

„Toamna pare a aduce o stabilizare a intenţiei de vot, partidele aflate la putere având un scor cumulat de aproximativ 50%, iar partidele aflate în opoziţia parlamentară cu un scor cumulat de aproximativ 45%. AUR pare a se consolida pe primul loc în intenţia de vot cu un scor de 40%, restul partidelor nereuşind să treacă de 20%. PSD ocupă locul al doilea, urmat de PNL, USR şi UDMR. POT şi S.O.S. România au scoruri sub pragul de 5%, la un nivel relativ similar cu scorul obţinut de SENS”, a declarat directorul INSCOP Research, Remus Ştefureac.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Senatul dezbate luni moţiunea AUR împotriva ministrului Radu Miruţă / E acuzat de ”lipsă de viziune, incompetenţă managerială, politizarea excesivă”

Articole13 Oct • 204 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Mediului: O problemă de mediu uriaşă din Maramureş este partea de iazuri neecologizate / Am găsit finanţare pentru lucrările de ecologizare de la Tăuţii de Sus, AFM va veni cu 23 de milioane de lei, iar restul de bani, de la Economie

Articole10 Oct • 7.352 vizualizări
0 comentarii

Sondaj IRSOP ”Românii şi Visul American”: 60% dintre români susțin ideea construirii de noi baze militare americane pe teritoriul țării / 78% dintre respondenți au o opinie „bună” sau „foarte bună” despre America / 60% consideră că Inteligența Artificială va fi o „catastrofă”

Articole10 Oct • 298 vizualizări
1 comentariu

1 comentariu

  1. USR trebuie sa apese pedala reformelor, Buzoianu a inceput bine cu reforma la Romsilva DAR trebuie sa continue la APELE ROMANE, Miruta trebuie si el sa continue cu oprirea furturilor , chiar daca PSDNLUDMR-ului ii place sau nu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.