Echipajul unui vas naufragiat în Marea Neagră, salvat de autorităţile bulgare în cooperare cu nave din Turcia şi România

Autorităţile bulgare, în cooperare cu nave din Turcia şi România, i-au salvat pe toţi cei 10 membri ai echipajului unei nave de marfă care a naufragiat duminică în Marea Neagră, la aproximativ 140 de mile nautice (aproximativ 225 de kilometri) est de oraşul portuar Varna, informează luni agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Un anunţ în acest sens a fost făcut luni de Rumen Nikolov, directorul Centrului de Coordonare Maritimă din Varna, la Radiodifuziunea Naţională Bulgară (BNR). El a declarat că cei 10 marinari aflaţi la bordul navei Eileen, toţi cetăţeni ucraineni, au fost transferaţi cu elicopterul în Turcia.

Nava, care naviga sub pavilion camerunez, s-a scufundat rapid din cauza unei găuri în corpul navei, care a apărut din motive încă necunoscute.

După ce un S.O.S. a fost primit duminică la prânz, la centrul maritim menţionat anterior din Varna, o navă a pazei de coastă bulgare şi un elicopter din cadrul Forţelor Navale Bulgare au fost trimise la faţa locului. O navă românească şi o navă auxiliară turcească se aflau, de asemenea, în apropiere, a declarat Ministerul Transporturilor din Bulgaria într-un comunicat.

Echipajul, care abandonase nava în două bărci de salvare, a fost salvat şi îmbarcat pe nava turcească „Morat Ilhan”, de unde a fost ulterior transferat cu elicopterul în Turcia.