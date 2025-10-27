Varianta COVID-19 dominantă în prezent în Germania a fost denumită varianta „Frankenstein”. / Care sunt simptomele

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ca în fiecare an, noi variante ale virusului care provoacă COVID-19 circulă în Europa. În Germania, varianta XFG este acum dominantă. Aceasta este adesea denumită în mass-media „varianta Frankenstein” și se pare că provoacă așa-numitul „gât de lamă de ras”, precum și simptomele tipice ale COVID-19, scrie Euronews.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Această variantă poartă denumirea științifică XFG și este numită și varianta „Stratus”. În Germania și în alte țări europene, XFG a devenit din ce în ce mai dominantă începând cu jumătatea anului 2025.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) consideră XFG o „variantă sub monitorizare” (VUM), ceea ce înseamnă că autoritățile sanitare o urmăresc îndeaproape, dar nu o consideră încă un motiv de îngrijorare.

În mod deosebit, infecțiile cu COVID-19 au atins niveluri ridicate în toată Europa, deși numărul cazurilor este în scădere în majoritatea țărilor, potrivit celor mai recente date ale ECDC.

Care sunt caracteristicile speciale ale variantei „Frankenstein”?

XFG este o recombinare – un amestec dintre cele două sub-linii virale anterioare LF.7 și LP.8.1.2. Similar monstrului lui Frankenstein, care a fost asamblat din diferite părți ale corpului, XFG combină părți din diferite linii virale.

Este normal ca virusurile să muteze și să se schimbe în timp.

Termenul „Frankenstein” a fost folosit pentru prima dată pentru a descrie subvariantele coronavirusului după ce varianta Omicron a apărut la sfârșitul anului 2021 în Africa de Sud.

OMS și Institutul Robert Koch (RKI) clasifică în prezent riscul prezentat de XFG ca fiind scăzut.

De altfel, nu există dovezi clare cu privire la faptul că „senzația de lamă de ras” în gât apare mai frecvent în cazul XFG.

Simptome precum durerea severă în gât și răgușeala nu sunt specifice variantelor COVID-19. Ele pot apărea și în cazul altor infecții respiratorii.

Este aproape imposibil să se facă o distincție fiabilă între COVID-19 și gripă, de exemplu, doar pe baza simptomelor.