Polonia a primit confirmarea că prezenţa militară americană nu va fi redusă / Țara găzduiește în prezent până la 10.000 de trupe americane rotative

Polonia a primit confirmarea că Statele Unite nu îşi vor reduce prezenţa militară în ţară, a declarat ministrul apărării Władysław Kosiniak-Kamysz, transmite News.ro.

El a declarat că această asigurare a venit în urma discuţiilor sale cu secretarul american al apărării, precum şi a celor avute de ministrul adjunct al apărării, Paweł Zalewski, şi de şeful Statului Major General, Wiesław Kukuła, cu aliaţii, conform polskieradio.pl.



„Alianţa polono-americană este puternică şi generează acţiuni concrete pentru consolidarea securităţii”, a scris Kosiniak-Kamysz miercuri pe reţelele sociale.



Declaraţia a venit după ce Ministerul Apărării din România a anunţat, la începutul acestei săptămâni, că Statele Unite au informat România şi alţi membri NATO despre o decizie de reducere a numărului de trupe americane de pe flancul estic al alianţei în Europa, urmând ca aproximativ 1.000 de soldaţi americani să rămână în România.

Inițial, americanii au luat în discuție reducerea numărului de trupe atât în România, cât și în Polonia, dar decizia finală a vizat doar România, au declarat sursele pentru Kiev Post. Această distincție evidențiază

un calcul geopolitic complex în joc.

Raționamentul din spatele reducerilor este legat de un impuls mai larg al Pentagonului de a concentra resursele pe emisfera vestică și de a contracara mai bine China în Pacific, scrie publicația ucraineană. Acest lucru se aliniază cu revizuirea în curs de desfășurare a posturii forțelor la Pentagon, care analizează misiunile Comandamentului european al SUA pentru a elibera resurse în vederea unei reorientări către

emisfera vestică și Indo-Pacific – obiectivul principal al concurenței și dominației strategice a Americii.

Cu toate acestea, pentru o regiune care încă se confruntă cu consecințele invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, momentul este considerat de unii ca fiind critic. Colonelul în retragere al armatei SUA Richard Williams, fost director adjunct în cadrul diviziei de investiții în apărare a NATO, a declarat marți pentru Kyiv Post: „Nu există niciun motiv evident sau tactic pentru retragerea brigăzii NATO din România.”

Președintele Trump s-a întâlnit recent cu noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, și a garantat că trupele americane nu vor fi reduse în Polonia. În timpul întâlnirii, Trump ar fi declarat că SUA „nu s-au gândit

niciodată” la retragerea soldaților din țară, subliniind: „Suntem cu Polonia până la capăt”.

Justyna Gotkowska, director adjunct la cel mai important grup de reflecție guvernamental din Polonia, Centrul pentru Studii Estice (OSW), a subliniat importanța acestei asigurări, deși a remarcat preocuparea

persistentă cu privire la prezența mai largă a SUA în Europa.

„Orice reducere în regiunea noastră va fi percepută de Rusia ca o invitație”, a declarat Gotkowska unui grup de reporteri în timpul unei mese rotunde organizate marți la Ambasada Poloniei din Washington, subliniind „valoarea de descurajare” crucială a prezenței militare americane pe flancul nord-estic.

Ea a mai spus corespondentului Kiev Post că unitățile rotative – precum cele aflate în prezent în România – sunt „cele mai ușor de retras” .

Polonia găzduiește în prezent până la 10.000 de trupe americane rotative, împreună cu cartierul general al Corpului V.