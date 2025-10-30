Unul din cinci cupluri se confruntă cu probleme de fertilitate, potrivit Asociaţiei Române de Reproducere Umană

Aproximativ unul din cinci cupluri se confruntă cu probleme de fertilitate în România, o proporţie similară cu cea înregistrată la nivel global, infertilitatea afectând atât femeile, cât şi bărbaţii, a declarat joi directorul executiv al Asociaţiei Române de Reproducere Umană, Andreas Vythoulkas, transmite Agerpres.

Potrivit medicului, identificarea şi tratarea infertilităţii presupun costuri ridicate, o procedură de fertilizare in vitro putând depăşi 5.000-6.000 de euro, ceea ce o face inaccesibilă pentru multe familii, mai ales pentru cei cu venituri mici.

„Ştim foarte bine că procentual unul din cinci cupluri astăzi la nivel global şi în România are probleme de fertilitate. (…) Procedurile pentru tratarea problemelor de fertilitate ştim cu toţii că au un cost destul de mare astăzi. Din momentul când cineva se duce la cabinet până când face o procedură de fertilizare şi obţine o sarcină, de foarte multe ori costul depăşeste şi 5000-6.000 euro”, a afirmat Andreas Vythoulkas la evenimentul „Săptămâna Europeană a Fertilităţii: educare, informare şi sprijin pentru familii”, organizat, la Palatul Parlamentului, de revista „Politici de Sănătate”, în cadrul campaniei „Creştem natalitatea împreună”.

În opinia sa, pentru a reduce aceste dificultăţi, prevenţia şi educaţia timpurie sunt esenţiale.

Andreas Vythoulkas a precizat că vârsta femeii este cel mai important factor de fertilitate şi că informarea corectă despre fertilitate şi metodele de protecţie şi planificare familială trebuie să înceapă încă din adolescenţă.

Medicul a afirmat că educaţia şi conştientizarea pot contribui la identificarea timpurie a problemelor şi la reducerea decalajului de timp până la tratament, crescând astfel şansele de succes.

Totodată, Programul naţional de fertilitate reprezintă un sprijin important, dar trebuie să fie predictibil şi continuu, pentru ca pacienţii să ştie că pot beneficia de el în orice moment al anului. Astfel, numărul mare de aplicări în primele săptămâni ale programului naţional arată o nevoie reală şi urgentă în rândul cuplurilor care doresc să aibă copii, a adăugat specialistul.