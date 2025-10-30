Consiliul Local Craiova a aprobat noul regulament pentru locurile de parcare: este prevăzută o dublă taxare – pentru parcare curentă și pentru parcare de reședință

Consiliul Local Craiova a aprobat, joi, noul regulament pentru locurile de parcare autoturismelor pe domeniul public/privat al municipiului prin care proprietarii maşinilor vor plăti o dublă taxă – cea pentru parcare curentă pe domeniul public de 116 lei/an şi cea pentru parcare de reşedinţă, cuprinsă 170 lei/an până la 250 lei/an, în funcţie de zonă, transmite Agerpres.

Potrivit regulamentului, în afara celor două taxe, şoferii care vor să parcheze pe locurile cu plată prin SMS semnalizate cu indicator „parcare cu plată” vor achita 2 lei/oră, iar taxa pentru parcarea ocazională pe domeniul public/privat, pe locurile nesemnalizate cu indicator, cu plată prin SMS, este de 1 leu/zi sau 27 lei/lună.

Întrucât locurile pentru parcările de reşedinţă nu sunt suficiente, locatarii trebuie să participe la o licitaţie, pentru care nu a fost încă stabilit modul de desfăşurare.

Consilierul local PNL Teodor Sas a afirmat că municipiul Craiova nu este pregătit pentru instituirea unui astfel de regulament prin care se introduce o nouă taxă pentru craioveni, dar care nu va rezolva problema parcărilor, ci va crea „ură şi scandaluri” între locatari.

„Înainte de a adopta un astfel de regulament ar fi trebuit să facem locuri de parcare inclusiv pe toate terenurile achiziţionate de primărie, pentru că în ultimii ani primăria a achiziţionat terenuri în valoare de milioane de euro. În afară de acest lucru, trebuie să avem o evidenţă clară câte maşini sunt în municipiul Craiova. De asemenea, trebuie să avem o evidenţă foarte clară câte locuri de parcare vrem să concesionăm. O altă problemă este cu cetăţenii care lucrează în municipiu, dar au domiciliul în altă localitate. Ei nu vor avea posibilitatea să concesioneze un loc de parcare”, a spus Sas.

La rândul său, primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu, a afirmat că deocamdată vor rămâne două taxe de parcare, întrucât doar locurile de parcare marcate vor fi scoase la licitaţia pentru parcarea de reşedinţă, iar acestea sunt în jur de cinci-şase mii.

„De ce sunt două taxe şi nu una singură deocamdată? Pentru că noi acum ieşim nu cu toate locurile de parcare din municipiul Craiova, ci doar cu cele marcate. Asta înseamnă că poţi să ai locul tău rezervat pentru care plăteşti, dar când pleci de la reşedinţă evident că te duci şi parchezi în altă parte şi atunci trebuie să plăteşti taxa pentru locurile de parcare pe care le ocupi, altele decât cele de reşedinţă. Sigur că ne dorim să îmbunătăţim acest regulament de la an la an astfel încât să ajungem în situaţia să scoatem de tot taxa de vinietă. Pentru asta însă va trebui să facem nişte lucruri care pe unii îi vor deranja foarte tare. Adică, cetăţenii care deţin curţi trebuie să-şi parcheze maşinile în curţi. Dacă aţi văzut, pe majoritatea bulevardelor au apărut acele bile care te împiedică practic să mai parchezi pe trotuar pentru că cetăţenii trebuie să aibă şi trotuarul la dispoziţie, că pentru asta sunt trotuarele, nu pentru maşini. În acest moment în Craiova există aproximativ 40.000 de locuri de parcare, iar dacă cei care deţin curţi şi-ar parca maşinile în curţi, ar fi cam acoperitor. Dar deocamdată ieşim doar cu cinci sau şase mii care au fost deja marcate”, a spus Vasilescu.

Aceasta a precizat că licitaţia se face on-line pe principiul primul venit, primul servit, „dar dacă există mai multe cereri pe acelaşi loc de parcare, va fi licitaţie”.

Numărul autoturismelor din municipiul Craiova este de circa 117.000.

Prin noul regulament, pentru anul 2026, taxa pentru parcarea de reşedinţă cu plată, pe domeniul public/privat al municipiului, pentru utilizatorii locurilor de parcare atribuite prin repartizare directă, s-a stabilit la: a) persoane fizice: Zona 0: 250 lei/an; Zona 1: 200 lei/an; Zona 2: 170 lei/an; b) persoane juridice: Zona 0: 500 lei/an; Zona 1: 400 lei/an; Zona 2: 340 lei/an.