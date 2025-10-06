Președintele interimar al PSD: Săptămâna trecută a trecut o ordonanţă cu foarte multe lucruri citite pe bandă, vor trebui reparate, altfel vom ajunge la blocaje în administraţia locală / Lia Olguţa Vasilescu: Nu vom putea face deszăpezire, sunt şi alte aberaţii

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că săptămâna trecută a trecut prin Guvern o Ordonanţă cu foarte multe lucruri citite pe bandă, care trebuie reparate, altfel vom ajunge la blocaje în administraţia locală. Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a precizat că prin măsurile prevăzute în Ordonoanţă nu vor putea face deszăpezire, vor fi în imposibilitatea de a pregăti drumurile pentru iarnă, dar sunt şi alte aberaţii, precum interzicerea studiilor de fezabilitate şi expertizelor, riscul fiind să nu mai poată accesa fonduri europene, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Din păcate, săptămâna trecută, pe repede înainte, a trecut o ordonanţă de guvern, Ordonanţa 52, dacă nu mă înşel, cu foarte multe lucruri citite pe bandă şi care vor trebui să fie reparate în cel mai scurt timp, fiindcă altfel vom ajunge la blocaje în administraţia locală”, a spus liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, după şedinţa BPN al PSD.

”Am solicitat ca ordonanţa care a trecut săptămâna trecută, 52/2025, cu foarte multe dintre articole citite pe bandă, să fie revizuită, pentru că în acest moment ar însemna efectiv blocarea primăriilor. Şi o să vă spun exact despre ce este vorba. Acolo se vorbeşte despre faptul că noi, până la sfârşitul anului, nu mai putem să facem reparaţii. Ori, am spus-o de nenumărate ori până acum şi văd că cei de la Ministerul de Finanţe nu înţeleg. Serviciile într-o primărie înseamnă serviciul de iluminat, serviciul de transport public local, serviciul de salubrizare, serviciul de ecarisaj şi aşa mai departe. Este cu totul altceva decât în administraţia publică centrală. Reparaţiile, la fel, la o primărie nu înseamnă ca într-un minister, că trebuie să-ţi repari uşa sau biroul sau maşina. Reparaţiile la o primărie înseamnă reparaţiile de drumuri, înseamnă reparaţiile de şcoli, de spitale şi aşa mai departe. Ori, în momentul în care s-a interzis efectiv să se facă reparaţii, prin această Ordonanţă de urgenţă, noi ajungem în imposibilitatea de a pregăti drumurile pentru iarnă. Nu numai în ceea ce priveşte, eu ştiu, pietruirea sau asfaltarea, dar inclusiv deszăpezirea, ceea ce va fi o tragedie, mai ales în zonele montane”, a explicat primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu.

Ea a arătat că, în al doilea rând, în această ordonanţă de urgenţă sunt interzise studiile de fezabilitate şi expertizele. ”Să nu uităm că intrăm pe POR ( Programul Operaţional Regional, nr) acum, că trebuie să cheltuim banii europeni, ori în condiţiile în care nu mai poţi să efectuezi studii de fezabilitate şi expertize, automat nu mai poţi să faci absorţie de fonduri europene”, a mai spus aceasta. Lia Olguţa Vasilescu a subliniat că ”mai sunt şi alte aberaţii” în Ordonanţă. ”Vă dau un exemplu. Nu mai poţi să mai publici nimic, ca şi primărie, ori, prin Legea administraţiei publice locale, prin Codul Administrativ, eşti obligat în momentul în care faci o şedinţă de consiliu să o anunţi public, într-un ziar sau pe un post de televiziune, radio şi aşa mai departe. Ori s-a interzis. Asta înseamnă că nu mai putem să mai ţinem şedinţe de consiliu local, ceea ce efectiv este o aberaţie. Din această cauză, am solicitat şi miniştilor noştri să fie foarte atenţi la avizare, dar aici nu avem ce să le reproşăm, pentru că foarte multe dintre aceste lucruri au fost citite pe bandă, în şedinţa de guvern, şi iată ne-au adus în această situaţie”, a arătat Lia Olguţa Vasilescu.