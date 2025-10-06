Fostul prim-ministru grec Alexis Tsipras demisionează din funcția de deputat / Speculații privind lansarea unui nou partid

Fostul prim-ministru grec, Alexis Tsipras, fostă figură a stângii radicale și anti-austeritate în Europa, a demisionat luni, 6 octombrie, din funcția de deputat al partidului Syriza, potrivit Le Figaro.

El asigură că dorește să-și continue „acțiunea politică”. „Îmi prezint demisia din funcția de deputat”, a declarat politicianul în vârstă de 51 de ani, într-o scrisoare adresată președintelui Parlamentului grec, cu puțin înainte de deschiderea sesiunii parlamentare de toamnă.

„Dar nu renunț la acțiunea politică”, a adăugat el pe rețelele de socializare, în timp ce analiștii politici și mass-media estimează că fostul șef al guvernului din 2015 până în 2019 ar putea înființa în curând propriul său partid. A treia forță politică din parlament, Syriza nu mai are acum decât 25 de deputați din 300.

Alexis Tsipras demisionase deja din conducerea Syriza în urmă cu doi ani, tragând concluziile eșecurilor zdrobitoare ale partidului său la alegerile legislative din mai și iunie 2023. „Nu pot și nu vreau să păstrez mandatul de deputat cu privilegiile pe care le implică, când simt că participarea mea (…) nu aduce nimic substanțial”, a insistat el.

Îndepărtat de scena politică

De la retragerea sa din fruntea Syriza, Alexis Tsipras s-a ținut departe de scena politică, mulțumindu-se să urmărească de la distanță destrămarea partidului său, minat de diviziuni. Potrivit analiștilor și a numeroase mass-media, fostul prim-ministru, care urmează să publice în curând o carte, a trecut printr-o lungă perioadă de reflecție care ar putea duce la formarea unui nou partid.

Criticat în repetate rânduri de alți responsabili ai Syriza, el a lansat luni un mesaj de unitate adresându-se „camarazilor” săi. „Nu vom fi adversari. Și poate că în curând vom călători din nou împreună”, a subliniat el.

Ajuns la putere în ianuarie 2015, în plină criză financiară, Alexis Tsipras a dus o luptă îndelungată cu creditorii europeni și cu Fondul Monetar Internațional (FMI) din Grecia, înainte de a accepta un plan de ajutor financiar însoțit de măsuri economice drastice. Grecia a ieșit în 2018 din criza financiară.