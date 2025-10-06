OMS: Peste 100 de milioane de persoane folosesc în lume ţigareta electronică / Sunt cel puţin 15 milioane de copii, între 13 şi 15 ani, care fac asta

Un nou val ”alarmant” de dependenţă de nicotină din ţigarete electronice afectează milioane de copii, dependenţi de vaping, trage luni un semnal de alarmă Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), în timp ce tot mai puţini adulţi fumează tutun în lume, relatează News.ro, care citează AFP.

În ţări în care există aceste date, copiii sunt în medie de nouă ori mai susceptibili de vapare decât adulţii, potrivit OMS.

E-ţigaretele sunt prezentate în mod greşit de către industrie ca produse mai puţin nocive decât ţigaretele şi ”ca mijloace de reducere a riscurilor”, avertizează într-un comunicat directorul Departamentului OMS de Factori Determinaţi ai Sănătăţii, Promovare şi Prevenţie, Etienne Krug.

În realitate, acuză el, industria tutunului ţinteşte în mod agresiv tinerii şi-i face dependenţi, riscând ”să compromită zeci de ani de progrese”.

”Cifrele sunt alarmante”, subliniază OMS, care estimează – pentru prima oară – că peste 100 de milioane de persoane folosesc în lume ţigareta electronică – inclusiv cel puţin 15 milioane de copii cu vârsta cuprinsă între 13 şi 15 ani, în principal în ţările bogate.

UN ADULT DIN CINCI DEPENDENT DE TUTUN



Lunea fumează cu siguranţă mai puţin, iar numărul fumătorilor a scăzut de la 1,38 de miliarde în 2000 la 1,2 miliarde în 2024 – în timp ce populaţia mondială a crescut.

Însă, potrivit OMS, un adult din cinci la nivel mondial este în continuare dependent de tutun, iar industria schimbă tactica cu scopuul de a încerca să menţină această cifră la un nivel ridicat.

”Milioane de persoane se lasă de fumat sau nu încep să fumeze, mulţumită eforturilor luptei antitabac desfăşurată de ţări din întreaga lume”, subliniază într-un comunicat directorul general al OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ca răspuns, ”industria tutunului ripostează cu noi produse pe bază de nicotină, ţintind în mod agresiv tinerii. Guvernele trebuie să acţioneze mai rapid şi mai ferm pentru a pune în aplicare politici de luptă antitabac dovedite”.

În 12 ţări se înrtegistrează, în prezent, o creştere a prevalenţei tabagismului, potrivit OMS.

Acest lucru ”reprezintă milioane de persoane în plus expuse riscului bolii, invalidităţii şi morţii premature în următorii ani”, subliniază subdirectorul general al OMS însărcinat cu Promovarea Sănătăţii, Prevenţia Bolilor şi Îngrijiri, Jeremy Farrar.

El subliniază că tabagismul ucide peste şapte milioane de persoane anual, iar tabagismul pasiv peste un milion.