G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Coreea de Sud îşi recunoaşte pentru prima dată responsabilitatea în cazul adopţiilor…

Coreea de sud, seul, Korea
sursa foto: Cosmina Fernoaga

Coreea de Sud îşi recunoaşte pentru prima dată responsabilitatea în cazul adopţiilor abuzive / Zeci de mii de copii au fost trimişi în străinătate între 1955 și 1999

Articole2 Oct • 189 vizualizări 0 comentarii

Coreea de Sud şi-a recunoscut pentru prima dată, joi, responsabilitatea în cazul adopţiilor abuzive a zeci de mii de copii trimişi în străinătate prin practici uneori frauduloase timp de mai multe decenii, informează AFP.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Statul nu şi-a asumat pe deplin responsabilităţile. În numele Republicii Coreea transmit sincerele mele scuze şi cuvinte de alinare persoanelor adoptate în străinătate, familiilor lor, precum şi familiilor lor biologice care au îndurat suferinţe”, a declarat preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung într-un comunicat.

Coreea de Sud, a patra economie din Asia şi o putere culturală globală, a trimis în străinătate peste 140.000 de copii în scopuri de adopţie între 1955 şi 1999.

În luna martie, Comisia pentru adevăr şi reconciliere din Coreea de Sud a emis o concluzie istorică în care este recunoscută vinovăţia guvernului sud-coreean în facilitarea adopţiilor prin practici frauduloase, inclusiv falsificarea de documente şi schimbul de identităţi.

Raportul său, publicat după mai bine de doi ani de investigaţie independentă, menţionează, de asemenea, „numeroase cazuri în care procedurile legale de consimţământ” ale părinţilor biologici sud-coreeni „nu au fost respectate”.

Adopţiile internaţionale au început după războiul coreean (1950-1953), cu scopul de a-i îndepărta pe copiii metişi născuţi din mamă coreeană şi tată soldat american într-o ţară în care autorităţile promovau omogenitatea etnică.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Medic: Au apărut multe boli cardiovasculare la copii, iar cauza este lipsa de activitate fizică / Şeful Clincii de Cardiologie de la Spitalul Universitar Bucureşti: ”Sunt legaţi de imagini, sunt legaţii de un device”

Articole30 Sep • 458 vizualizări
0 comentarii

Coreea de Sud nu poate plăti 350 de miliarde de dolari Statelor Unite pentru acordul tarifar, așa cum sugerează Trump, afirmă un consilier de rang înalt

Articole28 Sep • 911 vizualizări
0 comentarii

Miracolul Coreei de Sud sub ameninţare: Prăbuşirea natalităţii riscă să anuleze decenii de creştere economică

Articole28 Sep • 1.874 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.