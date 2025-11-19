Inimioare în loc de Moș Crăciun / Primăria Sibiu a înlocuit o parte din decorațiuni: „Perioada sărbătorilor este sau ar trebui să fie despre oameni, despre empatie” / O instalație costă 577 de euro

Printre noile decorațiuni de Crăciun care sunt în curs de amplasare pe stâlpii de iluminat din zona centrală a orașului sunt unele realizate în formă de inimă. Au costat mai bine de 550 de euro bucata.

Noile decorațiuni de Crăciun și Noul An au fost amplasate pe străzi din zona centrului istoric, scrie Turnul Sfatului.

Reprezentanții Primăriei Sibiu spun că formele au fost alese pentru a fi în pas cu vremurile și că, pe lângă „inimi” au fost achiziționate și noi decorațiuni cu elemente clasice.

„Perioada sărbătorilor este sau ar trebui să fie despre oameni, despre empatie, despre cei dragi. Mai mult, Sibiul este o destinație turistică și culturală primitoare, centrată pe aceste valori și pe bucuria de a fi împreună, mai ales în perioada sărbătorilor”, susțin reprezentanții Primăriei Sibiu într-un răspuns transmis în atenția cititorilor Turnul Sfatului.

Cele 100 de decorațiuni cu forme de inimă au costat 288.500 de lei, cu tot cu TVA.