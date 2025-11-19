G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Israelul anunţă că desfăşoară atacuri împotriva Hamas în Fâşia Gaza, în urma…

armata israeliana, soldati militari trupe, fasia gaza, idf, razboi orient mijlociu, operatiune, forte terestre
Sursa foto: Jalaa MAREY / AFP

Israelul anunţă că desfăşoară atacuri împotriva Hamas în Fâşia Gaza, în urma unor ”încălcări” ale armistiţiului / Apărarea Civilă anunţă 11 morţi

Articole19 Noi • 44 vizualizări 0 comentarii

Apărarea Civilă din Fâşia Gaza anunţă miercuri 11 morţi în bombardamente israeliene în întreaga enclavă, în care armata israeliană a anunţat că desfăşoară atacuri împotriva Hamas, ca ripostă la ceea ce prezintă drept o încălcare a armistiţiului, relatează AFP, conform News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Atacuri israeliene s-au soldat cu cel puţin şase morţi în oraşul Gaza şi cinci morţi – inclusiv doi copii – în regiunea Khan Yunis (sud), anunţă Apărarea Civilă din Fâşia Gaza, o organizaţie de prim-ajutor care operează sub autoritatea mişcării islamiste palestiniene Hamas.

Armata israeliană acuză ”mai mulţi terorişti (de faptul) că au deschis focul (miercuri) către zona în care militari (israelieni) operează la Khan Yunis”.

Aceste tiruri nu s-au soldat cu niciun rănit, anunţă într-un comunicat armata.

Ele constituie ”o încălcare a acordului armistiţiului”, acuză ea.

”Ca răspuns, (armata israeliană) a început să atace ţinte teroriste ale Hamas în întreaga Fâşie Gaza”, anunţă în acest comunicat armata israeliană.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Israelul cere evacuarea a două sate din sudul Libanului în anticiparea unor atacuri iminente asupra unor instalații militare ale mişcării islamiste libaneze Hezbollah

Articole19 Noi • 83 vizualizări
0 comentarii

Rusia atacă cu drone şi rachete vestul Ucrainei / Polonia şi-a închis temporar două aeroporturi din sud-estul ţării

Articole19 Noi • 287 vizualizări
0 comentarii

Israelul şi Autoritatea Palestiniană salută Planul de Pace al lui Trump adoptat de Consiliul de Securitate al ONU. UE evocă o „etapă importantă”

Articole18 Noi • 232 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.