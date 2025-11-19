Israelul anunţă că desfăşoară atacuri împotriva Hamas în Fâşia Gaza, în urma unor ”încălcări” ale armistiţiului / Apărarea Civilă anunţă 11 morţi

Apărarea Civilă din Fâşia Gaza anunţă miercuri 11 morţi în bombardamente israeliene în întreaga enclavă, în care armata israeliană a anunţat că desfăşoară atacuri împotriva Hamas, ca ripostă la ceea ce prezintă drept o încălcare a armistiţiului, relatează AFP, conform News.ro.

Atacuri israeliene s-au soldat cu cel puţin şase morţi în oraşul Gaza şi cinci morţi – inclusiv doi copii – în regiunea Khan Yunis (sud), anunţă Apărarea Civilă din Fâşia Gaza, o organizaţie de prim-ajutor care operează sub autoritatea mişcării islamiste palestiniene Hamas.

Armata israeliană acuză ”mai mulţi terorişti (de faptul) că au deschis focul (miercuri) către zona în care militari (israelieni) operează la Khan Yunis”.

Aceste tiruri nu s-au soldat cu niciun rănit, anunţă într-un comunicat armata.

Ele constituie ”o încălcare a acordului armistiţiului”, acuză ea.

”Ca răspuns, (armata israeliană) a început să atace ţinte teroriste ale Hamas în întreaga Fâşie Gaza”, anunţă în acest comunicat armata israeliană.