Fostul șef al editurii Pravda din Rusia a murit după ce a căzut de la fereastră / TASS: ”Ancheta poliției nu a găsit dovezi ale unei crime”

Veaceslav Leontiev, în vârstă de 87 de ani, a căzut de la fereastra blocului în care locuia, într-un cartier din vestul Moscovei, anunță TASS, care pune decesul pe seama unei sinucideri.

Veaceslav Leontiev era directorul ziarului sovietic Pravda, principalul organ de presă al Partidului Comunist. El a continuat să conducă ziarul mult timp după căderea URSS în 1991.

„Leontiev a murit ieri seară. Se presupune că moartea a survenit în urma unui suicid pe fondul unei crize nervoase”, a precizat conducerea organizației pentru TASS.

Potrivit Pravda, cadavrul bărbatului în vârstă de 87 de ani a fost găsit sub ferestrele apartamentului său de pe strada Molodogvardeiskaia. ”Ancheta poliției nu a găsit dovezi ale unei crime”, transmite Pravda.

Leontiev lucra din 1971 la editura „Pravda” în funcția de șef adjunct al departamentului de producție. În 1984, a preluat conducerea editurii și a condus-o până în momentul în care aceasta a fost transformată în FGUP „Presa”.