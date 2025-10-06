Siria fierbe după ce președintele Ahmad al-Sharaa a anulat celebrarea Războiului de Yom Kippur și alte sărbători vechi de zeci de ani / Noi festivități introduse în calendarul sirian, care amintesc de fuga lui Bashar al-Assad

Siria fierbe după ce președintele Ahmad al-Sharaa a anulat celebrarea războiului de Yom Kippur și alte sărbători din dictatura Assad, notează ynetnews.com. Decizia a stârnit controverse în întreaga lume arabă, în special în Egipt, țară care și-a consolidat puterea în regiune în urma războiului de Yom Kippur din 1973.

Notă: Războiul de Yom Kippur este unul dintre conflictele cunoscute generic drept ”războaiele arabo-israeliene” declanșate în lanț după fondarea statului Israel (1948). De Yom Kippur, cea mai importantă sărbătoare religioasă a evreilor, Siria și Egiptul au atacat Israel (6 octombrie 1973) profitând de mobilizarea redusă a militarilor. Din punct de vedere militar, specialiștii consideră că războiul a fost câștigat de Israel, în ciuda pierderilor semnificative de la începutul atacului, dar ambele tabere își revendică victoria.

În timp ce Egiptul marchează anual „Ziua Victoriei de 6 Octombrie”, comemorând ceea ce consideră a fi un triumf în Războiul de Yom Kippur din 1973, mass-media arabă se concentrează asupra unui nou decret emis duminică de președintele sirian Ahmad al-Sharaa. Ordinul stabilește sărbătorile oficiale și zilele de concediu anual ale Siriei și abolește patru sărbători care erau recunoscute sub fostul președinte Bashar al-Assad, fugar refugiat în Moscova.

Sărbătorile eliminate includ „Ziua Revoluției de 8 Martie”, „Ziua Profesorului”, „Ziua Martirilor” (al-Shuhada în arabă) și celebrarea Războiului de Yom Kippur.

Al-Sharaa, care a vorbit recent la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York, a adăugat sărbători noi pentru ceea ce el a numit „noua Sirie”. Acestea includ „Ziua Eliberării”, stabilită pentru 8 decembrie pentru a marca căderea regimului Assad, și „Aniversarea Revoluției Siriene”, care va fi sărbătorită în fiecare an pe 18 martie — data primelor demonstrații din Deraa în 2011 care au semnalat începutul războiului civil sirian.

Pe lângă noile sărbători naționale, decretul listează sărbătorile religioase și publice, inclusiv Eid al-Fitr, care încheie Ramadanul; Eid al-Adha, Sărbătoarea Sacrificiului; Anul Nou Islamic; Crăciunul; Paștele; și Ziua Mamei, mai notează ynetnews.com.

Mass-media arabă — în special în Egipt, unde 6 octombrie este sărbătoare națională — a dedicat o acoperire amplă decretului sirian. Cotidianul egiptean Al-Youm al-Sabea a scris că „decizia a stârnit controverse după ce a inclus anularea a două dintre cele mai proeminente evenimente naționale din Siria de decenii”.

Decretul a atras critici și pe rețelele de socializare arabe, în special din partea oponenților noului guvern sirian. O postare a susținut că al-Sharaa a luat decizia „deoarece 6 octombrie deranjează Israelul”, făcând referire la rapoartele recente despre discuțiile dintre Siria și Israel privind un posibil acord de securitate.

O altă postare pe platforma X spunea: „La aniversarea victoriei asupra Israelului, Ahmad al-Sharaa anulează sărbătorile gloriosului Război din Octombrie, care a zdrobit, umilit și învins armata sionistă israeliană”.

Alte critici au venit din partea sirienilor care au spus că decretul ignoră minoritățile țării. Festivalul Nowruz, Anul Nou Persan sărbătorit de kurzi, nu a fost inclus pe listă.

O declarație care se opune decretului a menționat că acesta „ignoră în mod clar și regretabil sărbătorile naționale și religioase importante pentru multe grupuri din rândul poporului sirian și dăunează în mod direct principiilor egalității și cetățeniei care ar trebui să fie piatra de temelie a noii Sirii”, mai notează publicația citată.

”Noua Sirie”

Președintele interimar Ahmed al-Shara, care a venit la conducerea Siriei după ce Bashar al-Assad s-a refugiat în Moscova, dictatorul sirian fiind un vechi prieten al dictatorului rus Vladimir Putin, a fost acuzat că vrea să-și consolideze puterea prin alegerile parlamentare pe care le-a organizat duminică, în Siria.

A fost primul astfel de scrutin organizat din 2011, de când dictatorul Bashar al-Assad, care conduce Siria din 2000, a acaparat puterea și a început războiul civil soldat cu milioane de sirieni refugiați.

Scrutinul a fost controversat pentru că votul a fost acordat indirect și nu a fost organizat în trei regiuni conduse de grupări politice minoritare, iar o treime din cei 210 viitori parlamentari au fost numiți direct de președintele în funcție.

Scurt istoric al dictaturii familiei Assad în Siria

Militar de carieră, Hafez Assad, tatăl lui Bashar al-Assad, a preluat puterea la Damasc în 1971, în urma mai multor lovituri de stat la care a participat. Inițial popular în rândul sirienilor datorită unor măsuri precum scăderea prețurilor la alimente, Hafez Assad a instaurat rapid cultul personalității și și-a consolidat puterea prin represiune și cenzură, transformând Siria într-o dictatură pe care a așezat-o în brațele URSS, cu care a strâns major legăturile.

Inițial a vrut să-i predea puterea fratelui său, Rihat, care însă a încercat la rândul său un puci și a fost exilat. Ulterior o predat pentru scurtă vreme puterea fiului său Basel, care a murit într-un accident de mașină în 1994, moment în care Bashar al-Assad, care studia medicina în Occident, a fost rechemat în Siria și implicat în treburile interne alături de tatăl său care a murit în 2000.

Bashar al-Assad este ales în urma unui scrutin trucat și duce Siria spre un război civil sângeros și o criză umanitară fără precedent, începând cu 2011. În tot acest timp aliat îi este dictatorul rus Vladimir Putin, care îl ajută inclusiv în decembrie 2024, atunci când dictatorul Bashar al-Assad și familia sa fug din Siria în urma unor mișcări ample de stradă și se refugiază la Moscova unde ar trăi și în prezent. Vezi aici cele mai importante secvențe din ziua fugii lui Bashar al-Assad din Siria.