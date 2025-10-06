G4Media.ro
FC Botoşani e noul lider al campionatului / A trecut de UTA…

sursa foto: INQUAM Photos/ Denis Grosu

FC Botoşani e noul lider al campionatului / A trecut de UTA Arad, scor 2-1, un ultimul meci al etapei a 12-a

6 Oct

Echipa FC Botoşani a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia UTA Arad, în etapa a 12-a, după un meci cu două goluri anulate pentru arădeni, transmite News.ro.

Gazdele au primit penalti încă din minutul 2, după ce George Cîmpanu a fost faultat în careu de portarul Dejan Iliev, iar Mitrov a transformat în minutul 4. După 7 minute Costache a egalat pentru oaspeţi, cu un şut din interiorul careului. În minutul 25 Alin Roman a înscris, dar golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid. UTA a mai avut un gol anulat, în minutul 30, la Vali Costache, tot pentru ofsaid, iar gazdele au replicat prin ocazia uriaşă a lui Mitrov, din minutul 48.

Mailat a stabilit scorul final în minutul 73 şi FC Botoşani a obţinut a cincea victorie consecutivă, urcând pe primul loc al clasamentului, cu 25 de puncte. UTA are 16 puncte şi e pe locul 8.

FC BOTOŞANI: Anestis – Ilaş, Miron, Pape Diaw, Ţigănaşu – Charles Petro, M. Bordeianu (Papa 46) – G. Cîmpanu (Mailat 61), Ongenda (Adams Friday 89), Mitrov (Bodişteanu 72) – Dumiter (Kovtalyuk 46). ANTRENOR: Leo Grozavu

UTA ARAD: D. Iliev – Ţuţu, Poulolo, Pospelov, Alomerovic – Ov. Popescu (Hrezdac 84), Van Durmen – Padula, Alin Roman (Flavius Iacob 83), Vlăsceanu (D. Barbu 65) – V. Costache. ANTRENOR: Adi Mihalcea

Cartonaşe galbene: Charles Petro 16 / D. Iliev 2, Alin Roman 59

Arbitri: Florin Andrei – Mircea Grigoriu, Laszlo Bucsi

Arbitri VAR: Cătălin Popa – Bogdan Dumitrache

