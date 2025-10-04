G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Rapid Bucureşti învinge Farul Constanţa cu 3-1 / Giuleştenii sunt liderii Superligii…

sursa foto: Facebook / FC Rapid Bucuresti

Rapid Bucureşti învinge Farul Constanţa cu 3-1 / Giuleştenii sunt liderii Superligii până la meciul Craiovei

Articole4 Oct 0 comentarii

Echipa bucureşteană Rapid a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Farul Constanţa, în etapa a 12-a din Superligă. Rapid conduce în clasament, cel puţin până la meciul Craiovei, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Giuleştenii au început bine meciul şi la un corner, în minutul 9, Larie a deviat mingea în propria poartă, deschizând scorul pentru Rapid. În minutul 20 Koljic a primt în careu, a şutat şi mingea a intrat în plasă, atinsă şi de Alex Dobre. Cinci minute mai târziu Dican a înscris şi el, dar golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid. Constănţenii au ratat în minutul 53, prin Vînă, însă acesta a reulşit să marcheze, în minutul 57, cu un şut la vinclu, şi să reducă din diferenţă. După numai zece minute Alex Dobre a marcat al treilea gol al gazdelor şi, deşi oaspeţii au căutat golul, Rapid s-a impus cu 3-1 şi a devenit lider, cu 25 de puncte. Farul are 15 puncte, ocupând locul 8.

RAPID: Aioani – Cr. Manea, Paşcanu, Kramer, Bădescu (Vulturar 63) – K. Keita, Gojkovic (Braun 63), T. Christensen (Grameni 80) – Al. Dobre, Koljic (Baroan 63), Petrila (Micovschi 80). ANTRENOR: Costel Gâlcă

FARUL: Buzbuchi – Sîrbu (Furtado 46), Larie, Ţîru, C. Ganea – Vînă, Dican (Markovic 74), Radaslavescu (Banu 46) – N. Grigoryan (Vojtus 68), Işfan, R. Tănasă (I. Cojocaru 82). ANTRENOR: Ianis Zicu

Cartonaşe galbene: Kramer 39, Baroan 73 / Sîrbu 3

Arbitri: Szabolcs Kovacs – Adrian Vornicu, Ioan Corb

Arbitri VAR: Sebastian Colţescu – Stelian Slabu

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Liga Campionilor: Dennis Man, remarcat în Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven 1-1 / Barcelona pierde acasă cu PSG, după ce au condus cu 1-0 / Rezultatele înregistrate miercuri

Articole, Sportz2 Oct • 1.458 vizualizări
0 comentarii

Liga Campionilor: Qarabag a învins Copenhaga / Newcastle s-a impus în deplasare în confruntarea cu Union Saint-Giloise

Articole1 Oct • 458 vizualizări
0 comentarii

Inter a învins Slavia Praga, scor 3-0 / Victorii la scor pentru Atletico Madrid şi Bayern Munchen / Toate scorurile de marți, din Liga Campionilor

Articole, Sportz1 Oct • 788 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.