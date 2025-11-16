Dinamo – Metaloglobus 0 – 3, într-un meci amical / Partida s-a desfășurat la Săftica
Echipa Dinamo a fost învinsă, duminică, de Metaloglobus, scor 3-0, într-un meci amical disputat la Săftica, transmite News.ro.
În prima repriză, pentru Dinamo au jucat: Roşca – Ikoko, Toader, Boateng, Opruţ – Mărginean, Cirjan, Gnahoré – Soro, Karamoko, Armstrong.
În partea a doua au jucat: Epassy – Tabuncic, Udosen, Năstase, Borduşanu – Milanov, N’giuwu, Bărbulescu – Savu, Pop, Marinescu.
