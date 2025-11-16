G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Dinamo – Metaloglobus 0 – 3, într-un meci amical / Partida s-a…

Dinamo București - sigla oficială a grupării din Ștefan cel Mare.
Dinamo București stemă / Sursa foto: Dinamo București Facebook

Dinamo – Metaloglobus 0 – 3, într-un meci amical / Partida s-a desfășurat la Săftica

Sportz16 Noi • 155 vizualizări 0 comentarii

Echipa Dinamo a fost învinsă, duminică, de Metaloglobus, scor 3-0, într-un meci amical disputat la Săftica, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În prima repriză, pentru Dinamo au jucat: Roşca – Ikoko, Toader, Boateng, Opruţ – Mărginean, Cirjan, Gnahoré – Soro, Karamoko, Armstrong.

În partea a doua au jucat: Epassy – Tabuncic, Udosen, Năstase, Borduşanu – Milanov, N’giuwu, Bărbulescu – Savu, Pop, Marinescu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.