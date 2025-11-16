G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministrul Sănătății, în cazul fetiței de 2 ani care a murit la…

sursa foto: Ziarul de Iași

Ministrul Sănătății, în cazul fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog: Clinica e suspendată / Nu erau respectate normativele minime legale

Articole16 Noi 0 comentarii

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că activitatea clinicii de stomatologie din Bucureşti unde o fetiţă de doi ani a murit după o anestezieă este suspendată, având în vedere ancheta care se desfăşoară în prezent. El a precizat că după ce va avea raportul final al verificărilor făcute de reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, atunci va lua o decizie administrativă, adăugând că nu va interveni în ancheta care se află în desfăşurare, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Ţinând cont că este o anchetă a Parchetului General, nu voi avea o conferinţă de presă prin care să prezint datele, aşa cum am făcut-o de fiecare dată, voi transmite raportul Inspecţiei Sanitare de Stat în completare către colegii de la Parchet, pentru a putea finaliza dosarul. Clinica este în momentul de faţă suspendată în conjunctura anchetei care se întâmplă acolo. După ce voi vedea raportul final, cu siguranţă că voi lua o decizie administrativă, dar fără a interveni în ancheta care se află în desfăşurare” a declarat Alexandru Rogobete, duminică, într-o conferinţă de presă.

El a menţionat că în clinica unde a avut loc anestezia generală nu erau respectate normativele minime prevăzute de lege.

”Vă spun cu certitudine că în acel spaţiu în care a avut loc anestezia generală nu erau respectate normativele minimale aşa cum sunt prevăzute ele în legislaţie. Nu existau echipamentele şi dotarea minimă necesară pentru a putea desfăşura o anestezie generală în condiţii de siguranţă. Pentru a clarifica puţin lucrurile, această clinică are două sedii. Pentru primul sediu, cel mai vechi sediu, lucrurile sunt în regulă, există dotarea minimală, drept dovadă că timp de 11 ani au avut activitate medicală acolo şi nu au existat astfel de incidente. Iar sediul nou în care a avut loc această dramă nu corespunde şi nu respectă dotările minimale pentru a funcţiona în condiţii de siguranţă”, a mai afirmat ministrul Sănătăţii.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ministrul Sănătății, mesaj către cei care susţin examenul de Rezidenţiat: Nu vă lăsaţi intimidaţi de nimeni! Mergeţi înainte! / Lucrurile nu se pot schimba peste noapte

Articole16 Noi • 206 vizualizări
0 comentarii

Echipamente cumpărate din PNRR pentru Spitalul de Pediatrie Ploieşti nu sunt utilizate la capacitatea maximă / Primăria Ploieşti nu a instalat un transformator / Ministru: ”Într-un an nu a reuşit să finalizeze documentaţia”

Articole15 Noi • 201 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Sănătăţii propune ca anumite intervenţii stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă, după decesul unei fetițe de doi ani într-o clinică privată / Sondaj realizat pe Facebook

Articole15 Noi • 207 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.