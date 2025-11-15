Ministrul Sănătăţii propune ca anumite intervenţii stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă, după decesul unei fetițe de doi ani într-o clinică privată / Sondaj realizat pe Facebook

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, propune, vineri seară, ca anumite intervenţii stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă.

El recunoaşte că o asemenea ideea nu ar putea fi implementată peste noapte, însă a iniţiat o consultare pe Facebook pentru a afla mai multe opinii. Managerul Spitalului Judeţean Timişoara, Dorel Săndesc, este unul dintre cei care au apreciat ideea, precizând că ”spitalul oferă condiţii de siguranţă incomparabil superioare”. Ministrul Sănătăţii i-a răspuns: ”Perfect! Faceţi la Timişoara primul?, transmite News.ro.

”Văzând reacţiile voastre din ultimele zile şi ascultând oamenii din jurul meu – pacienţi, medici, specialişti, prieteni – mi-a venit o idee. Şi înainte de a merge mai departe, vreau să mă sfătuiesc cu voi. Cum vi s-ar părea dacă am reglementa posibilitatea ca anumite intervenţii stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze î n spitalele publice de urgenţă – în ambulatoriul de specialitate mai exact?”, a scris, vineri seară, pe Facebook, ministrul Sănătţii,

Alexandru Robobete a precizat că se referă la intervenţii stomatologice cu anestezie generala, realizate în condiţii de siguranţă, în cadrul unor cabinete de stomatologie înfiinţate în ambulatoriile spitalelor publice.

”Nu pretind că se poate peste noapte, dar cred că putem începe acest drum astfel încât, treptat, să oferim pacienţilor acces la proceduri sigure, moderne, în spitale pregătite pentru astfel de intervenţii şi mai ales pregǎtite daca apare o complicaţie de urgenţǎ. Şi vorbesc despre un model care să fie decontat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în regim de ambulatoriu sau spitalizare de zi – exact cum se întâmplă deja cu multe alte servicii medicale din spitalele publice. Eu cred că acest demers poate ajuta foarte mulţi oameni”, a mai transmis ministrul, cerând oamenilor să-i lase comentarii cu opiniile lor.

Unul dintre cei care au comentat deja la postarea ministrului este managerul Spitalului Judeţean Timişoara, Dorel Săndesc: ”Ideea de a se face în spitale publice este f bună – dar trebuie asigurate toate condiţiile de infrastructură prevăzute în reglementările specifice (OMS 1500): spaţii, dotare post de anestezie, salon de supraveghere post-anestezică cu dotările specifice. Aceste facilităţi pot fi asigurate şi există desigur în blocul operator dar, acolo unde este cazul, se pot realiza şi înafara acestuia. În mod sigur, spitalul oferă condiţii de siguranţă incomparabil superioar e unor unităţi mobile”.

Imediat, Alexandru Rogobete a revenit cu următorul comentariu: ”Perfect! Faceţi la Timişoara primul?”.

Ideea ministrului vine după ce o fetiţă de doi ani a murit într-o clinică stomatologică din Bucureşti, după sedare. Copilul a intrat în stop cardio-respirator în timpul intervenţiei.

Acolo a fost solicitat un echipaj SMURD, care a aplicat manevre de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, echipajul medical a constatat decesul minorei în cursul aceleiaşi seri, au precizat procurorii.

”Conform concluziilor preliminare emise în urma efectuării autopsiei medico-legale de către Institutul Naţional de Medicină Legală «Mina Minovici», decesul minorei a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă. Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Vătămări şi Ucideri din Culpă şi vizează cu precădere stabilirea factorilor care au intervenit în lanţul cauzal ce a culminat cu decesul pacientei minore”, a transmis Parchetul.

Tatăl copilei a afirmat că soţia sa a informat medicul stomatolog că unele analize al e fetiţei au ieşit în afara intervalului de referinţă, dar totuşi i s-a spus să se prezinte la intervenţie.

Vineri, Alexandru Rogobete a declarat că din informaţiile preliminare pe care le are de la echipa sa care face verificări la clinica stomatologică reiese că autorizaţiile nu au fost emise corespunzător.

”Ce vă spun eu, din punct de vedere administrativ, este că avem încă o clinică care nu funcţionează corespunzător, care funcţionează improvizat şi care nu respectă normative”, a afirmat el.