Rogobete: Colegii mei vor verifica peste şase luni dacă au fost respectate măsurile date de Corpul de Control la Spitalul de Copii din Iaşi. Dacă măsurile vor fi implementate se va redeschide acel corp de terapie intensivă, dacă nu, nu

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, miercuri seară, că la Spitalul de Copii ”Sf. Maria” Iaşi, unde şapte copii infectaţi cu o bacterie au murit, s-au luat unele măsuri în ultima perioadă, dar că peste şase luni, unitatea medicală va fi din nou verificată, transmite News.ro.

El a anunţat, miercuri seară, la Madika TV, că, dacă măsurile solicitate în urma controlului Corpului de Control al ministrului Sănătăţii nu au fost respectate, atunci secţia ATI nu va fi redeschisă.

”Spre bucuria mea, am văzut că săptămâna trecută a fost schimbată şefa secţiei ATI, care ocupa acea poziţie în mod ilegal. Despre conducerea spitalului am fost informat că există un manager interimar care încearcă să reaşeze lucrurile în acea unitate sanitară. Planul de conformare pentru secţia ATI din corpul respectiv este pe o perioadă de şase luni. După şase luni de zile, colegii mei vor verifica din nou dacă au fost respectate măsurile de conformare date de Corpul de Control. Dacă măsurile vor fi implementate sigur că se va redeschide acel corp de terapie intensivă, dacă nu, nu”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete anunţa, pe 2 octombrie, că raportul Inspecţiei Sanitare de Stat şi cel al Corpului de Control al ministerului au evidenţiat ”deficienţe grave” cu privire la modul în care au fost aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecţiile nosocomiale în Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi, dar şi nerespectarea legislaţiei privind numirea în funcţie a şefei Secţiei ATI din spital şi a medicului epidemiolog.

Rogobete a precizat că aceste două rapoarte vor fi trimise către Parchetul General. Ministrul a subliniat că şi în anul 2024 au fost făcute controale în spital, şi atunci au fost descoperite nereguli, şi niciuna dintre recomandările lăsate nu a fost pusă în aplicare.