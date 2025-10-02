G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Liga Campionilor: Dennis Man, remarcat în Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven 1-1…

PSG, Paris Saint-Germain
Sursa foto: X/Paris Saint-Germain

Liga Campionilor: Dennis Man, remarcat în Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven 1-1 / Barcelona pierde acasă cu PSG, după ce au condus cu 1-0 / Rezultatele înregistrate miercuri

Articole2 Oct • 77 vizualizări 0 comentarii

Formaţia Paris Saint-Germain a învins, miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa FC Barcelona, într-un meci din etapa a doua a fazei principale a Ligii Campionilor, în care catalanii au condus cu 1-0. Tot miercuri, echipa lui Dennis Man, PSV Eindhoven, a remizat cu Bayer Levverkusen, scor 1-1, şi Villarreal a remizat cu Juventus, scor 2-2, într-o confruntare arbitrată de Istvan Kovacs, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Rezultate din Liga Campionilor:

FC Barcelona – Paris Saint-Germain 1-2

Au marcat: Ferran Torres ’19 / Mayulu ’38, Goncalo Ramos ‘90

Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven 1-1

Au marcat: Kofane ’65 / Saibari ‘72

La PSV, Dennis Man a jucat până în minutul 74.

Villarreal – Juventus 2-2, meci arbitrat de Istvan Kovacs

Au marcat: Mikautadze ’18, Veiga ‘90 / Gatti ’49, Conceicao ‘56

Arsenal Londra – Olympiakos Pireu 2-0

Au marcat: Martinelli ’12, Saka ‘90+2

AS Monaco – Manchester City 2-2

Au marcat: Teze ’18, Dier ’90 (penalti) / Haaland ’15, ‘44

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao 4-1

Au marcat: Svensson ’28, Chukwuemeka ’50, Guirassy ’82, Brandt ‘90+1 / Guruzeta ‘61

Napoli – Sporting Lisabona 2-1

Au marcat: Hojlund ’36, ‘79 / Suarez ’62 (penalti)

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Liga Campionilor: Qarabag a învins Copenhaga / Newcastle s-a impus în deplasare în confruntarea cu Union Saint-Giloise

Articole1 Oct • 264 vizualizări
0 comentarii

Inter a învins Slavia Praga, scor 3-0 / Victorii la scor pentru Atletico Madrid şi Bayern Munchen / Toate scorurile de marți, din Liga Campionilor

Articole, Sportz1 Oct • 741 vizualizări
0 comentarii

Liga Campionilor: Real Madrid a învins Kairat Almaty, scor 5-0 / Mbappe a marcat de trei ori / Atalanta Bergamo bate FC Bruges

Articole30 Sep • 434 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.