FCSB câștigă în fața Universității Craiova, scor 1-0 / Gol din penalti, marcat de Florin Tănase

Echipa bucureşteană FCSB a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia Universitatea Craiova, în etapa a 12-a din Superligă, transmite News.ro.

În minutul 8 al meciului de pe Arena Naţională, arbitrul Istvan Kovacs a dictat penalti pentru FCSB la un duel între Bîrligea şi Romanchuk, dar, după verificarea VAR, arbitrul a anulat decizia. Trei minute mai târziu craiovenii au trecut pe lângă gol la ratarea lui Samuel Teles. Rădoi a fost nevoit să schimbe în inutul 14, când a ieşit de pe teren, accidentat, Mihnea Rădulescu. Gazdele au primit penalti în minutul 38, după un fault făcut de Screciu asupra lui Stoian, iar Florin Tănase a transformat, deschizând scorul şi bifând al şaptelea gol stagional.

Din minutul 58 oltenii au rămas în zece oameni, după ce Alexandru Cicâldău a primit al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat. Patru minute mai târziu, Nsimba l-a încercat pe Târnovanu cu un şut puternic. Bucureştenii au mai primit o lovitură de pedeapsă, în minutul 78, pentru un henţ al lui Florin Ştefan, dar Isenko a apărat penaltiul executat de Florin Tănase. Gazdele au controlat finalul meciului şi nu le-au permis elevilor lui Mirel Rădoi să se apropie periculos de poarta lui Târnovanu, iar scorul final a fost FCSB – Universitatea Craiova 1-0.

În clasament, Craiova rămâne pe locul secund, cu 24 de puncte, la un punct în spatele liderului Rapid. FCSB se află la a treia victorie din acest sezon al Superligii şi, cu 13 puncte, ocupă poziţia a 11-a, la cinci puncte de locurile care asigură prezenţa în play-off.

FCSB: Târnovanu – Pantea (Miculescu 46), Ngezana, M. Popescu, Radunovic – F. Tănase (Mamadou Thiam 90), Şut – Cisotti, Olaru (Baba Alhassan 70), Al. Stoian (M. Toma 46) – Bîrligea (Alibec 62). ANTRENOR: Elias Charalambous

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Ad. Rus, Screciu, Romanchuk (Carlos Mora 68) – M. Rădulescu (D. Matei 14), Samuel Teles, T. Băluţă, Cicâldău, Fl. Ştefan (Paradela 83) – Nsimba (Baiaram 68), Etim (Al Hamlawi 67). ANTRENOR: Mirel Rădoi

Cartonaşe galbene: Pantea 15, M. Toma 46, Miculescu 89, Târnovanu 90+6 / Nsimba 15, Samuel Teles 26, Cicâldău 45+5, Ad. Rus 49

Cartonaş roşu: Alexandru Cicâldău (Univ. Craiova) min. 58

Arbitri: Istvan Kovacs – Marius Marica, Ferencz Tunyogi

Arbitri VAR: Sorin Costreie – Valentin Porumbel