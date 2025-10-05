G4Media.ro
FCSB câștigă în fața Universității Craiova, scor 1-0 / Gol din penalti,…

Suporteri ai campioanei FCSB pe Arena Națională din București, cu ocazia unui meci din Superliga.
Fani ai celor de la FCSB / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

FCSB câștigă în fața Universității Craiova, scor 1-0 / Gol din penalti, marcat de Florin Tănase

Echipa bucureşteană FCSB a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia Universitatea Craiova, în etapa a 12-a din Superligă, transmite News.ro.

În minutul 8 al meciului de pe Arena Naţională, arbitrul Istvan Kovacs a dictat penalti pentru FCSB la un duel între Bîrligea şi Romanchuk, dar, după verificarea VAR, arbitrul a anulat decizia. Trei minute mai târziu craiovenii au trecut pe lângă gol la ratarea lui Samuel Teles. Rădoi a fost nevoit să schimbe în inutul 14, când a ieşit de pe teren, accidentat, Mihnea Rădulescu. Gazdele au primit penalti în minutul 38, după un fault făcut de Screciu asupra lui Stoian, iar Florin Tănase a transformat, deschizând scorul şi bifând al şaptelea gol stagional.

Din minutul 58 oltenii au rămas în zece oameni, după ce Alexandru Cicâldău a primit al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat. Patru minute mai târziu, Nsimba l-a încercat pe Târnovanu cu un şut puternic. Bucureştenii au mai primit o lovitură de pedeapsă, în minutul 78, pentru un henţ al lui Florin Ştefan, dar Isenko a apărat penaltiul executat de Florin Tănase. Gazdele au controlat finalul meciului şi nu le-au permis elevilor lui Mirel Rădoi să se apropie periculos de poarta lui Târnovanu, iar scorul final a fost FCSB – Universitatea Craiova 1-0.

În clasament, Craiova rămâne pe locul secund, cu 24 de puncte, la un punct în spatele liderului Rapid. FCSB se află la a treia victorie din acest sezon al Superligii şi, cu 13 puncte, ocupă poziţia a 11-a, la cinci puncte de locurile care asigură prezenţa în play-off.

FCSB: Târnovanu – Pantea (Miculescu 46), Ngezana, M. Popescu, Radunovic – F. Tănase (Mamadou Thiam 90), Şut – Cisotti, Olaru (Baba Alhassan 70), Al. Stoian (M. Toma 46) – Bîrligea (Alibec 62). ANTRENOR: Elias Charalambous

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Ad. Rus, Screciu, Romanchuk (Carlos Mora 68) – M. Rădulescu (D. Matei 14), Samuel Teles, T. Băluţă, Cicâldău, Fl. Ştefan (Paradela 83) – Nsimba (Baiaram 68), Etim (Al Hamlawi 67). ANTRENOR: Mirel Rădoi

Cartonaşe galbene: Pantea 15, M. Toma 46, Miculescu 89, Târnovanu 90+6 / Nsimba 15, Samuel Teles 26, Cicâldău 45+5, Ad. Rus 49

Cartonaş roşu: Alexandru Cicâldău (Univ. Craiova) min. 58

Arbitri: Istvan Kovacs – Marius Marica, Ferencz Tunyogi

Arbitri VAR: Sorin Costreie – Valentin Porumbel

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

