FCSB, meci dificil cu Bologna în Europa League

FCSB are trei puncte după primele două meciuri jucate în Europa League, iar joi a venit ziua duelului cu Bologna. Înainte de partida de pe Arena Națională, italienii au acumulat un singur punct și vor victoria din duelul care va începe la ora 19:45.

FCSB vs Bologna are loc joi, 23 octombrie, de la ora 19:45, pe Arena Națională din București. Meciul va fi LIVE TEXT pe G4Media.ro și în direct pe Digisport 1 și Prima Sport 1.

De știut înainte de FCSB – Bologna

Campioana României nu traversează cea mai bună perioadă, înfrângerea cu codașa Metaloglobus din campionat declanșând o criză la echipă.

Înainte de duelul de pe Arena Națională, FCSB se află pe locul 24 în clasamentul la comun din Europa League, cu 3 puncte acumulate.

De cealaltă parte, Bologna se găsește pe 27, cu un singur punct adunat până la acest moment.

Italienii sunt favoriți în meciul de la București.

Gruparea din Serie A are un lot de jucători cotat la 272,8 milioane de euro.

Cel mai bine cotat fotbalist al italienilor este Santiago Castro. Atacantul în vârstă de 21 de ani este evaluat la 35 de milioane de euro.

FCSB are un lot cotat de Transfermarkt la 48,43 milioane de euro.

Darius Olaru este jucătorul cu cea mai bună cotă de piață: este evaluat la 7.5 milioane de euro.

Bologna a anunțat că va avea pe Arena Națională aproximativ 3000 de fani.

FCSB, programul duelurilor din Europa League