FCSB, meci dificil cu Bologna în Europa League

Suporteri ai campioanei FCSB pe Arena Națională din București, cu ocazia unui meci din Superliga.
Fani ai celor de la FCSB / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

Sportz23 Oct • 429 vizualizări 0 comentarii

FCSB are trei puncte după primele două meciuri jucate în Europa League, iar joi a venit ziua duelului cu Bologna. Înainte de partida de pe Arena Națională, italienii au acumulat un singur punct și vor victoria din duelul care va începe la ora 19:45.

  • FCSB vs Bologna are loc joi, 23 octombrie, de la ora 19:45, pe Arena Națională din București. Meciul va fi LIVE TEXT pe G4Media.ro și în direct pe Digisport 1 și Prima Sport 1.

De știut înainte de FCSB – Bologna

  • Campioana României nu traversează cea mai bună perioadă, înfrângerea cu codașa Metaloglobus din campionat declanșând o criză la echipă.
  • Înainte de duelul de pe Arena Națională, FCSB se află pe locul 24 în clasamentul la comun din Europa League, cu 3 puncte acumulate.
  • De cealaltă parte, Bologna se găsește pe 27, cu un singur punct adunat până la acest moment.
  • Italienii sunt favoriți în meciul de la București.
  • Gruparea din Serie A are un lot de jucători cotat la 272,8 milioane de euro.
  • Cel mai bine cotat fotbalist al italienilor este Santiago Castro. Atacantul în vârstă de 21 de ani este evaluat la 35 de milioane de euro.
  • FCSB are un lot cotat de Transfermarkt la 48,43 milioane de euro.
  • Darius Olaru este jucătorul cu cea mai bună cotă de piață: este evaluat la 7.5 milioane de euro.
  • Bologna a anunțat că va avea pe Arena Națională aproximativ 3000 de fani.

FCSB, programul duelurilor din Europa League

  • Etapa I: Go Ahead Eagles – FCSB 0-1
  • Etapa II: FCSB – Young Boys 0-2
  • Etapa III: FCSB – Bologna, 23 octombrie / ora 19:45
  • Etapa IV: FC Basel – FCSB, 6 noiembrie / ora 19:45
  • Etapa V: Steaua Roșie – FCSB, 27 noiembrie / ora 22:00
  • Etapa VI: FCSB – Feyenoord, 11 decembrie / ora 22:00
  • Etapa VII: Dinamo Zagreb – FCSB, 22 ianuarie / ora 22:00
  • Etapa VIII: FCSB – Fenerbahce, 29 ianuarie / ora 22:00.

