FCSB, meci dificil cu Bologna în Europa League
FCSB are trei puncte după primele două meciuri jucate în Europa League, iar joi a venit ziua duelului cu Bologna. Înainte de partida de pe Arena Națională, italienii au acumulat un singur punct și vor victoria din duelul care va începe la ora 19:45.
- FCSB vs Bologna are loc joi, 23 octombrie, de la ora 19:45, pe Arena Națională din București. Meciul va fi LIVE TEXT pe G4Media.ro și în direct pe Digisport 1 și Prima Sport 1.
De știut înainte de FCSB – Bologna
- Campioana României nu traversează cea mai bună perioadă, înfrângerea cu codașa Metaloglobus din campionat declanșând o criză la echipă.
- Înainte de duelul de pe Arena Națională, FCSB se află pe locul 24 în clasamentul la comun din Europa League, cu 3 puncte acumulate.
- De cealaltă parte, Bologna se găsește pe 27, cu un singur punct adunat până la acest moment.
- Italienii sunt favoriți în meciul de la București.
- Gruparea din Serie A are un lot de jucători cotat la 272,8 milioane de euro.
- Cel mai bine cotat fotbalist al italienilor este Santiago Castro. Atacantul în vârstă de 21 de ani este evaluat la 35 de milioane de euro.
- FCSB are un lot cotat de Transfermarkt la 48,43 milioane de euro.
- Darius Olaru este jucătorul cu cea mai bună cotă de piață: este evaluat la 7.5 milioane de euro.
- Bologna a anunțat că va avea pe Arena Națională aproximativ 3000 de fani.
FCSB, programul duelurilor din Europa League
- Etapa I: Go Ahead Eagles – FCSB 0-1
- Etapa II: FCSB – Young Boys 0-2
- Etapa III: FCSB – Bologna, 23 octombrie / ora 19:45
- Etapa IV: FC Basel – FCSB, 6 noiembrie / ora 19:45
- Etapa V: Steaua Roșie – FCSB, 27 noiembrie / ora 22:00
- Etapa VI: FCSB – Feyenoord, 11 decembrie / ora 22:00
- Etapa VII: Dinamo Zagreb – FCSB, 22 ianuarie / ora 22:00
- Etapa VIII: FCSB – Fenerbahce, 29 ianuarie / ora 22:00.
