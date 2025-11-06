FCSB și Universitatea Craiova, dueluri tari în Europa – Programul tv al transmisiilor de joi

FCSB va juca joi, de la ora 19:45, în deplasare cu Basel în etapa a patra din Europa League. Tot astăzi, Universitatea Craiova va da la Viena peste Rapid în Conference League, de la ora 22:00.

De la ora 19:45

FC Basel – FCSB / Digi 1, Prima Sport 1

Înainte de meciul din deplasare cu Basel, FCSB se găsește pe locul 28 din totalul de 32 de echipe, cu 3 puncte acumulate după trei partide disputate.

Basel este mai sus, pe 24, dar tot cu 3 puncte câștigate. Diferența se face la golaveraj.

„Vrem să dominăm în cea mai mare parte a meciului. Vrem neapărat să ne calificăm în faza următoare a competiţiei şi din acest motiv trebuie să câştigăm acest gen de meci acasă.

Însă, nu trebuie să ne subestimăm adversara. Cred că vor fi mici detalii care vor face diferenţa în acest duel” – Ludovic Magnin, antrenor FC Basel.

FCSB, programul duelurilor din Europa League

Etapa I: Go Ahead Eagles – FCSB 0-1

Etapa II: FCSB – Young Boys 0-2

Etapa III: FCSB – Bologna 1-2

Etapa IV: FC Basel – FCSB, 6 noiembrie / ora 19:45

Etapa V: Steaua Roșie – FCSB, 27 noiembrie / ora 22:00

Etapa VI: FCSB – Feyenoord, 11 decembrie / ora 22:00

Etapa VII: Dinamo Zagreb – FCSB, 22 ianuarie / ora 22:00

Etapa VIII: FCSB – Fenerbahce, 29 ianuarie / ora 22:00.

De la ora 22:00

Rapid Viena – Universitatea Craiova / Digi 1, Prima Sport 1

Universitatea Craiova are un singur punct acumulat până acum în Conference League și se află pe locul 29.

De cealaltă parte, Rapid Viena nu are vreun punct după primele două etape și se găsește pe 35, penultima în ierarhie.

„Să sperăm că nivelul fotbalului românesc va crește și atunci vom putea să găsim cât mai multe lucruri în comun între aceste partide internaționale și partide disputate în Liga 1” – Mirel Rădoi, antrenor Universitatea Craiova.

Universitatea Craiova, program în Conference League