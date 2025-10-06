BREAKING Formula cu care PSD merge în coaliție pentru reforma administrației locale: primarii și șefii de consilii județene să decidă dacă fac concedieri sau reduc cheltuielile de salarizare cu 10% / Solicitare de reducere a posturilor cu 10% și în administrația centrală

Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu, primar al municipiului Craiova şi preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, a prezentat, luni, după ședința conducerii partidului, formula cu care PSD merge în coaliție pentru reforma administrației locale. Olguța Vasilescu a precizat că social-democrații solicită și revizuirea OUG 52/2025 pentru că aceasta înseamnă „efectiv blocarea primăriilor”.

„A fost foate bine că am blocat acest pachet atunci când se discuta reducerea cu 45% a numărului de posturi, pentru că ar fi blocat administrația locală, pentru că s-a pornit de la premise greșite, cifre greșite. (…) Suntem de acord cu o reducere de 30% a numărului de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate. (…) Am solicitat ca să existe totuși o atonomie locală și să dăm posibilitatea ordonatorilor de credite – primari, șefi de consilii județene – să aibă și o a doua opțiunea, respectiv reducerea cu 10% a chetuielilor de personal”, a anunțat Olguța Vasilescu.

Vicepreședintele PSD a precizat că astfel se dă m posibilitatrea primarilor și președinților de consilii județene „să aleagă fie disponibilizări de personal, fie reducerea cheltuielilor de salarizare”.

„Am discutat ca reducerile să se facă și în administrația publică centrală. Un procent de măcar 10% reduceri de personal. În administrația centrală de ani de zile nu s-a făcut nicio restructurare”, a subliniat Olguța Vasilescu.

Ea a precizat că PSD solicită, de asemenea, ca OUG 52/2025 să fie revizuită „pentru că în acest moment ar înseamna efectiv blocarea primăriilor”.

„Noi până la sfâșitul anului nu mai putem să facem reparații. Cei de la Ministerul Finanțelor nu înțeleg. Serviciile într-o primărie sunt cu totul altceva decât în administrația centrală. Reparațiile la o primărie înseamnă reparații de drumuri, școli, spitale. În momentul în care s-a interzis efectiv să se facă reparații noi ajungem în imposibilitatea de a pregăti drumurile pentru iarnă, inclusiv deszăpezirea”, a afirmat Olguța Vasilescu.

Vasilescu a precizat că prin această OUG sunt interzise și studiile de fezabilitate și expertizele. „Intrăm acum pe POR și în aceste condiții nu mai poți să atragi fonduri”.

Olguța Vasilescu a spus că în ordonanța respectivă „mai sunt și alte aberații”.