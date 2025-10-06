G4Media.ro
BREAKING Formula cu care PSD merge în coaliție pentru reforma administrației locale:…

Lia Olguța Vasilescu
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

BREAKING Formula cu care PSD merge în coaliție pentru reforma administrației locale: primarii și șefii de consilii județene să decidă dacă fac concedieri sau reduc cheltuielile de salarizare cu 10% / Solicitare de reducere a posturilor cu 10% și în administrația centrală

Articole6 Oct • 2.128 vizualizări 2 comentarii

Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu, primar al municipiului Craiova şi preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, a prezentat, luni, după ședința conducerii partidului, formula cu care PSD merge în coaliție pentru reforma administrației locale. Olguța Vasilescu a precizat că social-democrații solicită și revizuirea OUG 52/2025 pentru că aceasta înseamnă „efectiv blocarea primăriilor”.

„A fost foate bine că am blocat acest pachet atunci când se discuta reducerea cu 45% a numărului de posturi, pentru că ar fi blocat administrația locală, pentru că s-a pornit de la premise greșite, cifre greșite. (…) Suntem de acord cu o reducere de 30% a numărului de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate. (…) Am solicitat ca să existe totuși o atonomie locală și să dăm posibilitatea ordonatorilor de credite – primari, șefi de consilii județene – să aibă și o a doua opțiunea, respectiv reducerea cu 10% a chetuielilor de personal”, a anunțat Olguța Vasilescu.

Vicepreședintele PSD a precizat că astfel se dă m posibilitatrea primarilor și președinților de consilii județene „să aleagă fie disponibilizări de personal, fie reducerea cheltuielilor de salarizare”.

„Am discutat ca reducerile să se facă și în administrația publică centrală. Un procent de măcar 10% reduceri de personal. În administrația centrală de ani de zile nu s-a făcut nicio restructurare”, a subliniat Olguța Vasilescu.

Ea a precizat că PSD solicită, de asemenea, ca OUG 52/2025 să fie revizuită „pentru că în acest moment ar înseamna efectiv blocarea primăriilor”.

„Noi până la sfâșitul anului nu mai putem să facem reparații. Cei de la Ministerul Finanțelor nu înțeleg. Serviciile într-o primărie sunt cu totul altceva decât în administrația centrală. Reparațiile la o primărie înseamnă reparații de drumuri, școli, spitale. În momentul în care s-a interzis efectiv să se facă reparații noi ajungem în imposibilitatea de a pregăti drumurile pentru iarnă, inclusiv deszăpezirea”, a afirmat Olguța Vasilescu.

Vasilescu a precizat că prin această OUG sunt interzise și studiile de fezabilitate și expertizele. „Intrăm acum pe POR și în aceste condiții nu mai poți să atragi fonduri”.

Olguța Vasilescu a spus că în ordonanța respectivă „mai sunt și alte aberații”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

  1. PSD umbla cu fente si ticalosii, ca de obicei: primarii si sefii de CJ, adica tocmai aia care au angajat in ultimii ani zeci de mii de pile (colegi de partid, rude, amante etc) vreti ca acum sa le dea afara? 🙂

  2. Ticăloșii hoți din PSD sunt mai utili pentru România decât proshtii trădători de neam!
    Dacă vom trece cu bine de perioada asta neagră a istoriei ar trebui să rămână o lecție de istorie că uneori hoții ticăloși sunt mai buni decât proshtii!

