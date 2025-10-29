G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Deputatul PNL Alexandru Muraru, după ce Olguța Vasilescu l-a amenințat pe premier…

Alexandru Muraru
Sursa foto: Facebook/Alexandru Muraru

Deputatul PNL Alexandru Muraru, după ce Olguța Vasilescu l-a amenințat pe premier cu moțiunea de cenzură: Șantajul asupra premierului Ilie Bolojan este o rușine politică și o amenințare la adresa statului de drept

Articole29 Oct • 243 vizualizări 0 comentarii

Deputatul liberal Alexandru Muraru critică reacția Olguței Vasilescu – primar de Craiova și lider PSD – care a afirmat că premierul Ilie Bolojan trebuie să-și asume politic eventuala pierdere a tranșei de fonduri europene din PNRR, după 28 noiembrie. Alocarea banilor este condiționată de aprobarea acestei legi, care a primit aviz negativ din partea CCR. „În cazul în care nu este soluționată legea pensionării magistraților și din această cauză pierdem banii, premierul Bolojan trebuie să-și asume politic și să plece din funcție”, a spus Olguța Vasilescu, cu mențiunea că PSD poate chiar iniția sau susține o moțiune de cezură care să-l înlăture pe Bolojan din funcție.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Liberalul Alexandru Muraru consideră că ceea ce fac social-demorcații este „un șantaj în toată regula”.  „Declarațiile Liei Olguța Vasilescu și atacurile orchestrate de PSD la adresa premierului Ilie Bolojan nu sunt simple divergențe de opinie. Sunt mesaje venite dinspre rețelele obscure din magistratură, care, prin interpuși politici, încearcă să blocheze reforma statului și să mențină privilegiile de castă”, afirmă Muraru.

Acesta consideră că premierul Bolojan are curajul să facă ceea ce alții doar au promis, adică să reformeze sistemul, să taie pensiile speciale, să pună ordine în buget și să redea încrederea oamenilor în statul român, în timp ce PSD este incapabil să se desprindă de rețelele care i-au servit puterea.

„PSD preferă să pună în pericol stabilitatea guvernului și credibilitatea României în fața Europei doar pentru a-și proteja privilegiile. Asta înseamnă iresponsabilitate. Asta înseamnă dispreț pentru cetățeni. PNL îl susține ferm pe Ilie Bolojan. România are nevoie de lideri care spun „nu” presiunilor, nu de politicieni care se pleacă în fața grupurilor de interese. A încerca să dobori un guvern pentru că vrea să facă ordine în justiție și în pensiile speciale înseamnă să ataci chiar esența democrației. România europeană și liberală nu poate fi condusă de frică sau prin amenințări. Este timpul ca PSD să aleagă: vrea să fie parte a reformei sau parte a problemei”, a mai transmis Muraru.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Dominic Fritz: Este un semnal extrem de prost să începem să vrem să excludem oameni din viaţa politică pentru nişte opinii perfect legitime pe care le-au spus în trecut / Nu cred că există o alternativă la această coaliţie, cred că vede şi PSD

Articole29 Oct • 260 vizualizări
0 comentarii

Grindeanu: PNL este cel care dă prim-ministrul, până undeva în primăvara anului 2027. Noi suntem parteneri serioşi, ne ţinem de acel protocol / Coaliţia de guvernare nu e condiţionată nici de Bolojan, nici de Grindeanu, nici de Fritz, nici de Hunor

Articole28 Oct • 283 vizualizări
1 comentariu

Daniel Băluţă, după ce a fost propus candidat PSD la Primăria Capitalei: Nu sunt omul care poate să facă miracole în câteva zile, dar ceea ce pot promite este că viaţa noastră se va îmbunătăţi şi oraşul va deveni casa noastră / Urgenţa este termoficarea

Articole27 Oct • 42 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.