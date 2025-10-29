Deputatul PNL Alexandru Muraru, după ce Olguța Vasilescu l-a amenințat pe premier cu moțiunea de cenzură: Șantajul asupra premierului Ilie Bolojan este o rușine politică și o amenințare la adresa statului de drept

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Deputatul liberal Alexandru Muraru critică reacția Olguței Vasilescu – primar de Craiova și lider PSD – care a afirmat că premierul Ilie Bolojan trebuie să-și asume politic eventuala pierdere a tranșei de fonduri europene din PNRR, după 28 noiembrie. Alocarea banilor este condiționată de aprobarea acestei legi, care a primit aviz negativ din partea CCR. „În cazul în care nu este soluționată legea pensionării magistraților și din această cauză pierdem banii, premierul Bolojan trebuie să-și asume politic și să plece din funcție”, a spus Olguța Vasilescu, cu mențiunea că PSD poate chiar iniția sau susține o moțiune de cezură care să-l înlăture pe Bolojan din funcție.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Liberalul Alexandru Muraru consideră că ceea ce fac social-demorcații este „un șantaj în toată regula”. „Declarațiile Liei Olguța Vasilescu și atacurile orchestrate de PSD la adresa premierului Ilie Bolojan nu sunt simple divergențe de opinie. Sunt mesaje venite dinspre rețelele obscure din magistratură, care, prin interpuși politici, încearcă să blocheze reforma statului și să mențină privilegiile de castă”, afirmă Muraru.

Acesta consideră că premierul Bolojan are curajul să facă ceea ce alții doar au promis, adică să reformeze sistemul, să taie pensiile speciale, să pună ordine în buget și să redea încrederea oamenilor în statul român, în timp ce PSD este incapabil să se desprindă de rețelele care i-au servit puterea.

„PSD preferă să pună în pericol stabilitatea guvernului și credibilitatea României în fața Europei doar pentru a-și proteja privilegiile. Asta înseamnă iresponsabilitate. Asta înseamnă dispreț pentru cetățeni. PNL îl susține ferm pe Ilie Bolojan. România are nevoie de lideri care spun „nu” presiunilor, nu de politicieni care se pleacă în fața grupurilor de interese. A încerca să dobori un guvern pentru că vrea să facă ordine în justiție și în pensiile speciale înseamnă să ataci chiar esența democrației. România europeană și liberală nu poate fi condusă de frică sau prin amenințări. Este timpul ca PSD să aleagă: vrea să fie parte a reformei sau parte a problemei”, a mai transmis Muraru.