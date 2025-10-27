Daniel Băluţă, după ce a fost propus candidat PSD la Primăria Capitalei: Nu sunt omul care poate să facă miracole în câteva zile, dar ceea ce pot promite este că viaţa noastră se va îmbunătăţi şi oraşul va deveni casa noastră / Urgenţa este termoficarea

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a declarat luni, după ce a fost propus candidat PSD la Primăria Capitalei, că nu este omul care poate să facă miracole în câteva zile, dar ceea ce poate promite este că viaţa noastră se va îmbunătăţi şi oraşul va deveni casa noastră, adăugând că urgenţa este termoficarea, care trebuie rezolvată de îndată, transmite News.ro.

”Vreau să le fac cunoscut tuturor bucureştenilor că, în aceste alegeri, din punctul meu de vedere, este vorba despre rezultate, este vorba despre ceea ce am reuşit să facem în sectorul 4, metrou, spitale, drumuri, şcoli, grădiniţe, parcuri. Toate lucrurile acestea trebuie să se întâmple la nivel macro în interiorul Bucureştiului. Expertiza pe care am căpătat-o, faptul că am reuşit să aducem în comunitatea sectorului 4, dar şi în România, peste 5 miliarde de euro în ultimii 10 ani, ne recomandă pentru Bucureşti”, a delarat Daniel Băluţă, după şedinţa PSD.

Primarul Sectorului 4 a arătat că este ”cel mai important lucri, în această etapă de dezvoltare a acestui oraş îl reprezintă rezultatele”. Potrivit lui Băluţă, problematica Bucureştiului este complexă. ”Numai dacă am vorbit despre trafic, ar trebui să vorbim despre diferenţa de dezvoltare între sudul oraşului şi nordul oraşului, sespre faptul că în sudul oraşului sunt mai puţine joburi bine plătite decât în nordul oraşului. O componentă importantă, din punct de vedere principial, este legată de acest lucru. Avem urgenţa urbană, cum am numit-o, aceea a termoficării, care trebuie rezolvată de îndată. De ce spun lucrul acesta? Pentru că experienţa pe care o avem în atragerea de fonduri europene trebuie să se aplice de îndată şi aici. Avem traficul, avem poluarea, sunt foarte mulţi clădiri care sunt în risc seismic, toate reţelele utilitare, şi am văzut drama care s-a întâmplat în urmă cu doar câteva zile în sectorul 5. Toate reţelele utilitare sunt într-o stare de uzură morală măcar”, a spus Daniel Băluţă, despre problemele Capitalei.

Daniel Băluţă a mai afirmat că, în opinia sa, ”lucrul important cu care trebuie să începem este depanarea acestui oraş”. ”După aceea să putem să vorbim despre ceea ce ne dorim, despre un aeroport în sudul oraşului, despre o sală Polivalentă, despre teatre noi, parcuri noi, sunt lucruri care se rezolvă în timp. Nu sunt omul care poate să facă miracole în câteva zile, dar ceea ce pot promite este că viaţa noastră se va îmbunătăţi şi oraşul va deveni casa noastră, aşa cum ne dorim cu toţii. Va fi un oraş sigur, va fi un oraş liniştit, un oraş în care nu trebuie să se mai întâmple incidente cum am văzut, un oraş în care aerul este respirabil”, a subliniat Băluţă.

Primarul a mai spus că se fereşte de clişee pentru că lucrurile astea, din păcate, sunt repetate deseori. ”Cred că mai important decât orice pentru cei care nu au fost în sectorul 4 este să lansez o invitaţie către alegători să vină să vadă cum arată astăzi Sectorul 4, să vină să vadă şcolile noastre, să vină să vadă patinoarul, să vină să vadă locurile de parcare, să vină să vadă traficul din sectorul 4. Cred că este cea mai importantă carte de vizită şi cel mai important lucru pe care pot să-l fac pentru oameni astăzi”, a arătat Băluţă.