Grindeanu, despre majorarea salariului minim: Am cerut şi prim-ministrul a fost de acord să se vină cu un calcul de la Ministerul Muncii şi de la Ministerul Finanţelor legat de impactul pe care l-ar avea asupra bugetului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre majorarea salariului minim, că a cerut şi prim-ministrul a fost de acord să se vină cu un calcul de la Ministerul Muncii şi de la Ministerul Finanţelor legat de impactul pe care l-ar avea asupra bugetului, efectul nemăririi salariului minim şi care ar fi efectul unui infringement, în condiţiile în care comisarul european Roxana Mînzatu le-a transmis că România riscă acest lucru, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Sorin Grindeanu a declarat, despre majorarea salariului minim, că a fost o discuţie în coaliţie, în urmă cu două săptămâni şi de principiu, toată lumea a fost de acord.

”Între timp, inclusiv azi dimineaţă am avut o discuţie cu premierul Bolojan, au intervenit câteva modificări. Doamna comisar Roxana Mînzatu ne-a informat că e posibil să intrăm într-o zonă de infringement, dacă nu facem această majorare. Ştiu că peste două zile e acel Consiliu Tripartit. Am cerut şi prim-ministrul a fost de acord, i-am spus azi dimineaţa că mi-aş dori să se vină cu un calcul de la Ministerul Muncii şi de la Ministerul Finanţelor legat de impactul pe care l-ar avea asupra bugetului, dacă există un asemenea impact şi care ar fi efectul nemăririi salariului minim şi care ar fi efectul unui infringement. Şi lucrurile acestea vor fi prezentate de prim-ministru”, a afirmat Grindeanu.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, în 23 octombrie, că în coaliţie au existat discuţii privind menţinerea salariului minim la acelaşi nivel.

Decizia a fost luată în contextul în care în 2026 salariile în sectorul public vor fi plafonate, iar o parte dintre acestea se calculează în baza salariului minim, a precizat prim-ministrul, la Antena 3 CNN.

„Salariul minim, sigur, e un element de discuţie în această perioadă şi săptămâna viitoare, miercuri, am convocat Consiliul Tripartit pentru a discuta cu sindicatele şi patronatele acest aspect. Aşa cum ştiţi, anul viitor, în România, salariile în sectorul public sunt plafonate. Or, în condiţiile în care anumite salarii, în sectorul public sau în sectorul privat, sunt calculate pe baza salariului minim, orice mutare a salariului minim are nişte efecte care se bat cap în cap cu plafonarea”, a spus premierul.

El a menţionat că presiunile suplimentare legate de creşterea salariului minim ar putea crea probleme anumitor tipuri de afaceri, în condiţiile în care în economie există deja un efect contracţionist.

„Companiile au spaţii mai mici de mişcare şi orice presiune suplimentară legată de creşterea salariului minim, care nu se bazează pe elemente de productivitate şi de aspecte care ţin de sustenabilitatea unor afaceri, creează probleme unor tipuri de afaceri, în anumite zone ale ţării. Gândiţi-vă că creşterea salariului minim în IT nu are niciun efect. Sau în zona de construcţii, pentru că acolo salariile sunt mult mai mari. Dar la o fabrică de pantofi, dintr-un judeţ mic din România, într-o zonă mai îndepărtată, unde acel cost al salarizării e un element foarte important de care depinde viabilitatea acelei afaceri cu 50 de angajaţi, 100 de angajaţi, o mutare a salariului minim, care nu este acoperită de o realitate economică, închide fabrica respectivă. Avem zeci de exemple de genul acesta”, a menţionat Bolojan.

El a mai precizat că partidele din coaliţie au căzut de acord asupra acestor aspecte. De asemenea, în urma discuţiilor cu economiştii, a reieşit că spaţiul pentru creşterea salariului minim nu este foarte mare, a adăugat premierul.

„Am discutat aceste aspecte în coaliţie şi de comun acord, subliniez, am căzut cu toţii: hai să încercăm să ţinem salariul minim la acelaşi nivel. Dacă salariile sunt plafonate, hai să mergem în aceeaşi logică, pentru că nu mai avem foarte mult spaţiu de mişcare. (…) Trebuie să vedem şi să discutăm pe cinstite cu patronatele, cu sindicatele şi să avem toate analizele, ca să vedem – există o posibilitate de o creştere minimă a salariului minim sau nu? În ceea ce priveşte o decizie care se bazează pe nişte componente economice, personal, consultându-mă cu mai mulţi economişti, mi s-a spus cât se poate de clar: spaţiul de creştere nu este foarte mare”, a arătat premierul.