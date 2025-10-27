Grindeanu: Dacă vrem să facem mutări politice, nu trebuie să semnăm moţiuni. Pur şi simplu decidem să nu mai facem parte din coaliţie şi atunci nu mai ai guvern / Nu cred că se aşteaptă de la noi să fim pe post de sectă de adulatori, de aplaudaci

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, că dacă PSD vrea să facă mutări politice, nu trebuie să semneze moţiuni de cenzură şi pur şi simplu decid să nu mai facă parte din coaliţie şi atunci nu mai ai guvern, el arătând că nu crede că se aşteaptă de la ei să fie pe post de sectă de adulatori, de aplaudaci. El a mai arătat că nu vede rostul unei coaliţii în care toată lumea stă aliniată în poziţii de drepţi, chiar dacă sunt critici constructive, transmite News.ro.

Sorin Grindeanu a fost întrebat cum comentează declaraţia premierului Ilie Bolojan, care transmitea PSD că pot să semneze o moţiune de cenzură alături de cei de la AUR, dacă nu le convine varianta coaliţiei.

”Eu n-am văzut declaraţia aceasta şi, dacă vrem să facem mutări politice, nu trebuie să semnăm moţiuni. Pur şi simplu decidem să nu mai facem parte din coaliţie şi atunci nu mai ai guvern”, a răspuns Grindeanu.

”De câte ori trebuie să spună PSD-ul că nu vrem să facem majoritate cu cei de la AUR? În fiecare zi? Am spus, cel puţin în ultimele zile, de nu ştiu câte ori, acest lucru. Dar nici nu cred că se aşteaptă de la noi, (..) să fim pe post de sectă de adulatori, şi de unanimităţi şi de aplaudaci, la politicile unora sau altora. Dacă avem ceva de spus, o spunem şi o spunem apăsat. Nu văd rostul unei coaliţii în care toată lumea stă aliniată în poziţii de drepţi, chiar dacă sunt critici constructive. Adică nu poţi să spui, în acest moment, că această ordonanţă 52, de exemplu, a fost foarte bună. Sau nu poţi să spui că ai refăcut deficitul României cu CASS la deţinuţii politici sau veteranii de război. Astea au fost decizii proaste şi nu să tăcem din gură, să spunem, când avem argumente”, a precizat Grindeanu.