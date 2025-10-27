Dosar clasat în cazul bărbatului care ar fi încercat să pătrundă forțat cu mașina în curtea Ambasadei Rusiei din București / Bărbatul a fost testat pozitiv la fața locului pentru două substanțe psihoactive, dar rezultatul a fost infirmat de analiza toxicologică



Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1 a anunțat, luni, că a clasat dosarul în cazul bărbatului care ar fi încercat să pătrundă forțat cu mașina în curtea Ambasadei Rusiei din București. Bărbatul a fost testat pozitiv la fața locului pentru două substanțe psihoactive, dar rezultatul a fost infirmat de analiza toxicologică.

Comunicatul Parchetului:

„Prin ordonanța din data de 27.10.2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București s-a dispus clasarea cauzei față de un suspect cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și in rem, în ceea ce privește infracțiunea de conducerea unui vehicul sub influența altor substanțe, întrucât faptele cercetate nu sunt prevăzute de legea penală.

În esență, din probatoriul administrat a rezultat că în ceea ce privește infracțiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, suspectul nu avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule, ci acestuia i se eliberase anterior o dovadă cu drept de circulație, iar referitor la infracțiunea de conducerea unui vehicul sub influența altor substanțe, potrivit buletinului de analiză toxicologică, nu au fost identificate în organismul șoferului substanțe psihoactive.”

Un bărbat ar fi încercat să forțeze cu autoturismul poarta de acces a Ambasadei Rusiei din sectorul 1 al Capitalei, joi dimineață, în jurul orei 03:15.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, incidentul a fost rapid gestionat datorită intervenției prompte a unui jandarm aflat în postul de pază. Acesta a somat persoana respectivă, reușind să o oprească înainte de a intra în perimetrul obiectivului.

În urma solicitării de sprijin, la fața locului s-au deplasat două echipaje de jandarmerie și un echipaj de intervenție antiteroristă din cadrul Serviciului Român de Informații (SRI).

La vederea forțelor de ordine, bărbatul a încercat să părăsească zona cu autovehiculul, dar a fost blocat de echipajele de intervenție. După somații repetate, acesta a coborât din mașină și a fost imobilizat.

Un echipaj de la poliția rutieră, ajuns la fața locului, a constatat că bărbatul, un cetățean român de 53 de ani, avea permisul de conducere suspendat. Potrivit poliției, bărbatul avea permisul suspendat pentru 90 de zile, ca urmare a săvârșirii unei contravenții la regimul rutier, dar avea o dovadă cu drept de circulație, valabilă în perioada 16.10.2025 – 31.10.2025.

Testele au indicat prezența a două substanțe interzise în organism: benzodiazepină și amfetamină.

Bărbatul a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru recoltarea de probe biologice și, ulterior, la sediul Brigăzii Rutiere, unde se vor efectua verificări suplimentare și se vor dispune măsurile legale.

Jandarmeria Capitalei a asigurat că securitatea obiectivului diplomatic nu a fost pusă în pericol, iar în urma incidentului nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale importante.