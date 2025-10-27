Putin promulgă legea care denunţă acordul cu SUA privind eliminarea surplusului de plutoniu

Preşedintele rus Vladimir Putin a promulgat luni o lege care denunţă acordul interguvernamental cu Statele Unite pentru gestionarea şi eliminarea surplusului de plutoniu pentru uz militar, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Pe lângă acordul în sine, care prevede eliminarea de către fiecare parte a 34 de tone de plutoniu utilizabil în scop militar şi declarat excedentar pentru programe militare, partea rusă a denunţat de asemenea toate protocoalele anexă, ce reglementează finanţarea şi răspunderea civilă pentru daune.

Legea a fost aprobată în ultimele săptămâni de ambele camere ale parlamentului rus: Duma (Camera Deputaţilor) şi Senatul.

Viceministrul de externe rus Serghei Riabkov a declarat la începutul acestei luni că Moscova „examinează încheierea procesului de cooperare cu americanii în cadrul acestui acord, inclusiv din punct de vedere formal”.

Acordul, încheiat în 2000 şi ratificat în 2011, era deja suspendat de ambele părţi, de cea rusă printr-un decret al preşedintelui Vladimir Putin şi de cea americană în urma aplicării unei legi federale ce impunea o astfel de măsură în urma sancţiunilor aplicate Rusiei după invazia în Ucraina.

Partea rusă afirmă că suspendarea s-a datorat şi intenţiei SUA de a modifica procedura de eliminare a plutoniului fără consimţământul Rusiei.

Kremlinul a semnalat că va repune în aplicare acordul după ce SUA vor îndeplini solicitările formulate de Rusia în legătură cu războiul din Ucraina, între care ridicarea sancţiunilor şi compensarea prejudiciilor suferite de Rusia, precum şi reducerea infrastructurii militare în ţările care au aderat la NATO după 1 septembrie 2000.

Putin a oferit Statelor Unite o prelungire de un an a START III, ultimul tratat de dezarmare nucleară dintre cele două puteri nucleare, după expirarea acestuia în februarie 2026.