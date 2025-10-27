G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Putin promulgă legea care denunţă acordul cu SUA privind eliminarea surplusului de…

plutoniu, tabel elemente chimice, mendeleev
sursa foto: © Piotr Krzemiński | Dreamstime.com

Putin promulgă legea care denunţă acordul cu SUA privind eliminarea surplusului de plutoniu

Articole27 Oct • 204 vizualizări 0 comentarii

Preşedintele rus Vladimir Putin a promulgat luni o lege care denunţă acordul interguvernamental cu Statele Unite pentru gestionarea şi eliminarea surplusului de plutoniu pentru uz militar, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Pe lângă acordul în sine, care prevede eliminarea de către fiecare parte a 34 de tone de plutoniu utilizabil în scop militar şi declarat excedentar pentru programe militare, partea rusă a denunţat de asemenea toate protocoalele anexă, ce reglementează finanţarea şi răspunderea civilă pentru daune.

Legea a fost aprobată în ultimele săptămâni de ambele camere ale parlamentului rus: Duma (Camera Deputaţilor) şi Senatul.

Viceministrul de externe rus Serghei Riabkov a declarat la începutul acestei luni că Moscova „examinează încheierea procesului de cooperare cu americanii în cadrul acestui acord, inclusiv din punct de vedere formal”.

Acordul, încheiat în 2000 şi ratificat în 2011, era deja suspendat de ambele părţi, de cea rusă printr-un decret al preşedintelui Vladimir Putin şi de cea americană în urma aplicării unei legi federale ce impunea o astfel de măsură în urma sancţiunilor aplicate Rusiei după invazia în Ucraina.

Partea rusă afirmă că suspendarea s-a datorat şi intenţiei SUA de a modifica procedura de eliminare a plutoniului fără consimţământul Rusiei.

Kremlinul a semnalat că va repune în aplicare acordul după ce SUA vor îndeplini solicitările formulate de Rusia în legătură cu războiul din Ucraina, între care ridicarea sancţiunilor şi compensarea prejudiciilor suferite de Rusia, precum şi reducerea infrastructurii militare în ţările care au aderat la NATO după 1 septembrie 2000.

Putin a oferit Statelor Unite o prelungire de un an a START III, ultimul tratat de dezarmare nucleară dintre cele două puteri nucleare, după expirarea acestuia în februarie 2026.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Senatul rus a denunţat acordul cu SUA privind eliminarea surplusului de plutoniu

Articole22 Oct • 2.399 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.