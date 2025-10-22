Senatul rus a denunţat acordul cu SUA privind eliminarea surplusului de plutoniu

Senatul rus (Consiliul Federaţiei) a denunţat miercuri acordul interguvernamental încheiat de Rusia cu Statele Unite privind gestionarea şi eliminarea surplusului de plutoniu pentru uz militar, relatează agenţia EFE.

În plus faţă de acordul în sine, care prevede eliminarea de către fiecare parte a 34 de tone de plutoniu utilizabil în scop militar şi declarat excedentar pentru programe militare, partea rusă a denunţat de asemenea toate protocoalele anexă, ce reglementează finanţarea şi răspunderea civilă pentru daune, transmite Agerpres.

Viceministrul rus de externe Serghei Riabkov a declarat la începutul acestei luni că Moscova „examinează încheierea procesului de cooperare cu americanii în cadrul acestui acord, inclusiv din punct de vedere formal”.

Acordul, încheiat în anul 2000 şi ratificat în 2011, era deja suspendat de ambele părţi, de cea rusă printr-un decret al preşedintelui Vladimir Putin şi de cea americană în urma aplicării unei legi federale ce impunea o astfel de măsură în urma sancţiunilor aplicate Rusiei după invazia în Ucraina.

Partea rusă afirmă că suspendarea acordului a fost de asemenea rezultatul intenţiei SUA de a modifica procedura de eliminare a plutoniului fără consimţământul Rusiei.

Kremlinul a semnalat că va repune în aplicare acordul după SUA vor îndeplini solicitările formulate de Rusia în legătură cu războiul din Ucraina, inclusiv ridicarea sancţiunilor şi compensarea prejudiciilor suferite de Rusia, precum şi diminuarea infrastructurii militare în ţările care au aderat la NATO după 1 septembrie 2000.