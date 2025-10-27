G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Care sunt măsurile pentru combaterea analfabetismului funcțional, considerate relevante de Comisia Europeană,…

Foto: Pixabay.com

Care sunt măsurile pentru combaterea analfabetismului funcțional, considerate relevante de Comisia Europeană, ignorate până acum în România – analiză Eurydice

Analize27 Oct • 50 vizualizări 0 comentarii

Existența unor „ținte măsurabile” în politicile strategice de educație, programe remediale clar definite, care evită abordările „la paușal”, schimbări diverse ce privesc predarea – de la reorganizarea zilei de școală la flexibilizarea predării, materiale suplimentare și resurse pentru profesori, dar și pentru părinți: toate acestea se numără printre diversele măsuri luate în calcul la nivel european pentru îmbunătățirea competențelor elevilor, dar care nu au fost sub niciun chip aplicate în România în ultimii ani, potrivit unui recent raport al Comisiei Europene. După ce Edupedu.ro a analizat documentul la sfârșitul săptămânii trecute, Ministerul Educației și Cercetării a prezentat o serie de măsuri punctuale, derivate din Legea Bolojan, drept o „abordare strategică” pentru combaterea analfabetismului funcțional. Care sunt, însă, măsurile considerate relevante la nivel european, pentru reducerea acestui fenomen, unde România „lipsește”?

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -
  • Analiza Comisiei Europene urmărește măsurile luate de statele membre și partenere pentru combaterea rezultatelor slabe ale elevilor în ceea ce privește competențele – citire, matematică, științe – în perioada  2020-2025. Edupedu.ro a prezentat pe larg informațiile relevante cu privire la România aici, dar și aici.

În reacție, Ministerul Educației și Cercetării a arătat, pe 20 octombrie, că o serie de măsuri punctuale, dintre care o bună parte rezultă din măsurile de austeritate introduse prin Legea 141/2025 (Legea Bolojan), ar reprezenta „o abordare strategică sistemică susținută și pragmatică” pentru reducerea analfabetismului funcțional. Dar cele mai multe măsuri – trei vizează programe remediale, unul este legat de reglementările noi privind „Săptămâna verde” și „Școala altfel” – nu se încadrează la ceea ce raportul Comisiei apreciază drept politici strategice cu ținte măsurabile.

Un alt proiect invocat de MEC în acest context, MIAF, ce implică alocarea unor fonduri europene și care vizează reducerea analfabetismului funcțional, este limitat: el vizează 15.000 de elevi și 37.000 de cadre didactice. Dar are potențialul unui impact strategic, având în vedere că urmărește elaborarea unui cadru de evaluare a nivelului de alfabetizare funcțională, inclusiv prin standarde, ca pilotare cu perspectivă de extindere la nivel național.
  • Ce măsuri prezintă MEC drept o „abordare strategică sistemică susținută și pragmatică” împotriva analfabetismului funcțional – la finalul articolului

Acest punct de pornire – definirea pragurilor de alfabetizare și existența unor standarde – lipsește în acest moment din ceea ce raportează România pentru ultimii cinci ani. La diversele capitole din analiza Comisiei Europene, țara declară măsuri minimale, uneori fără niciun fel de detaliu care să fie consemnat în document.

Raportul Comisiei Europene nu pleacă de la măsuri precise, verificate în practică sau care sunt considerate referințe general valabile pentru reducerea analfabetismului funcțional. Dar el grupează diversele măsuri luate de țările membre în grupuri relevante de intervenții și verifică modul în care alte țări se încadrează în acestea.

Citește analiza integrală pe Edupedu.ro.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ziua de salariu

Analize14 Oct • 2.013 vizualizări
1 comentariu

BREAKING Raport al Departamentului de Stat al SUA: Investitorii americani s-au plâns atât de corupția guvernamentală, cât și de cea din mediul de afaceri / Corupția rămâne „răspândită” în România, iar condamnările sunt tot mai greu de obținut / O problemă gravă este prescripția răspunderii penale

Analize30 Sep 2025 • 17.150 vizualizări
5 comentarii

CNN: O paradă și un summit în China subliniază cum securitatea europeană nu va mai fi niciodată la fel

Analize4 Sep 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.