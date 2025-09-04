CNN: O paradă și un summit în China subliniază cum securitatea europeană nu va mai fi niciodată la fel

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Analiză CNN

Săptămâna aceasta, președintele rus Vladimir Putin a avut un mesaj clar pentru Ucraina și aliații săi europeni: Moscova poate continua, pentru că avem prieteni puternici.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Liderul rus a stat umăr la umăr la diverse evenimente din China cu oamenii care i-au permis să ducă războiul împotriva Ucrainei atât de mult timp și cu atâta intensitate: liderul chinez Xi Jinping, premierul indian Narendra Modi, președintele iranian Masoud Pezeshkian și Kim Jong Un din Coreea de Nord.

La mai bine de trei ani după ceea ce Putin a crezut cândva că va fi o cucerire rapidă a vecinului său mult mai mic și mai slab, Rusia nu ar fi putut susține lupta fără banii Chinei și Indiei, armele Iranului și, într-o măsură mai mică, forță de muncă din Coreea de Nord.

Dar mesajul de la summitul și parada militară găzduite de China în această săptămână a depășit cu mult războiul din Ucraina.

Liderii adunați în China s-ar putea să nu fie de acord în toate privințele. Unii dintre ei s-ar putea nici să nu se placă prea mult. Dar văd oportunitatea unei vieți de a pune capăt dominației occidentale pe scena globală. Iar Europa se teme că ar putea fi ținta.

Evenimentele au oferit un memento vizual clar de ce Europa trebuie să își regândească securitatea. A petrecut ultimii ani încercând să izoleze liderul Rusiei și să-i înfometeze economia, în timp ce se confruntă și cu realitatea că Statele Unite s-ar putea să nu mai fie mereu aliatul pe care se poate baza.

Și totuși, acolo era Putin, stând alături de unii dintre cei mai puternici oameni ai lumii, reafirmându-le prietenia.

„Rusia încearcă să demonstreze că, deși a fost izolată de lumea occidentală, are în continuare parteneri și aliați care sunt țări puternice economic… Iar această izolare nu înseamnă că economia rusă se va prăbuși sau că Rusia nu va putea susține efortul de război,” a declarat pentru CNN Natia Seskuria, cercetător asociat la Royal United Services Institute (RUSI).

Ordinea internațională stabilită după sfârșitul Războiului Rece este clar în pericol de destrămare.

SUA s-au retras de pe scena globală sub președintele Donald Trump și agenda sa „America First”. Între timp, Europa se confruntă cu propriii demoni, inclusiv un val de naționalism de extremă dreapta și presiuni economice.

Rusia, China, India și alte țări cărora nu le-a plăcut ideea unei lumi dominate de SUA au văzut brusc o oportunitate.

„Dominanța stabilită a alianței occidentale în afacerile internaționale se diminuează, iar ei văd oportunitatea de a începe, într-un mod serios, să reconfigureze sistemul internațional,” a declarat pentru CNN John Lough, șeful politicii externe la think tank-ul New Eurasian Strategies Centre.

Săptămâna aceasta a scos aceste ambiții la iveală pentru toată lumea, inclusiv Trump.

Trump a înțeles mesajul. „Vă rog să transmiteți salutările mele călduroase lui Vladimir Putin și lui Kim Jong Un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii,” i-a scris el lui Xi.

Condiții atașate

În ciuda recentelor strângeri de mâini și zâmbete, abordarea Chinei și a Indiei față de războiul Rusiei în Ucraina este dominată de pragmatism, spun analiștii.

Ambele declară în mod constant neutralitatea lor privind războiul – în timp ce, în același timp, îl alimentează oferind Rusiei linii financiare de salvare.

China și India au intervenit cu plăcere atunci când aliații occidentali ai Ucrainei au impus sancțiuni asupra petrolului rusesc, o sursă cheie de venit pentru Moscova.

Obțin aprovizionări cu energie mai ieftine ca rezultat, dar experții spun că relația nu se reduce doar la bani.

Deși nici China, nici India nu sunt dispuse să intre într-o confruntare directă cu Occidentul, ambele sunt mulțumite să vadă Rusia promovând o agendă anti-occidentală.

„China este mult mai apropiată de Rusia când vine vorba de multipolaritate și reducerea influenței occidentale în general. Există o afinitate ideologică și există și un interes economic pur,” a spus Seskuria.

Lough a declarat că ofensiva Rusiei împotriva ordinii mondiale dominate de SUA se potrivește, de asemenea, cu narațiunea indiană. „Cred că indienii nu sunt nemulțumiți să vadă Rusia promovând această agendă de a apăra colțul Sudului Global și de a se asigura că sistemul de guvernanță globală este adaptat pentru a acomoda economiile în creștere cu populații mari,” a spus el pentru CNN.

Beijing și Delhi sunt acum cei mai mari doi cumpărători de petrol și cărbune rusesc, China fiind și al doilea cel mai mare cumpărător de gaz și produse petroliere rusești.

Sprijinul merge dincolo de petrol. Potrivit Trezoreriei SUA, atât companii chineze, cât și indiene au furnizat Rusiei așa-numite tehnologii cu dublă utilizare, sau componente care pot fi folosite atât în scopuri civile, cât și militare, cum ar fi cipuri sau echipamente de telecomunicații pe care Rusia nu le poate obține din altă parte din cauza sancțiunilor occidentale.

„Trebuie doar să te uiți la numărul de componente chineze din dronele rusești care ajung în Ucraina pentru a vedea că China este cu adevărat un furnizor foarte important,” a adăugat Lough.

Între timp, Ucraina și aliații săi europeni nu sunt dispuși să ignore complet India și China, pentru că știu că, dacă cineva poate pune presiune reală pe Putin să încheie războiul – în absența unor acțiuni mai dure din partea lui Trump – probabil că acesta este Beijingul și, poate într-o măsură mai mică, New Delhi.

Coreea de Nord și Iranul, între timp, au stat ferm de partea Rusiei. Deja sancționate și izolate de Occident din cauza programelor lor nucleare și a altor activități, au puțin de pierdut.

Iranul a fost deosebit de util Moscovei în primele luni ale războiului, oferindu-i know-how privind diminuarea efectului sancțiunilor, a spus Lough.

Esential, Iranul a furnizat și echipamente militare extrem de necesare, inclusiv arma care a schimbat semnificativ modul în care Moscova luptă în Ucraina – drona Shahed.

Cele două țări au semnat chiar și un nou acord de parteneriat și au lansat exerciții militare comune.

Totuși, Teheranul a învățat pe calea grea că orice alianță cu Rusia are limite clare.

Putin nu a venit în ajutorul Iranului când acesta a fost atacat de Israel și, mai târziu, de SUA în această vară. Și, dincolo de oferirea unei căi sigure de ieșire pentru fostul președinte sirian Bashar al-Assad, cândva un aliat-cheie pentru ambele țări, Putin nu a intervenit când regimul lui Assad a fost răsturnat în decembrie.

Pentru Coreea de Nord, izolată și sărăcită, relația cu Rusia rămâne pur tranzacțională, a spus Seskuria. Rusia are nevoie de oameni, iar Coreea de Nord este posibil singura țară care își poate permite, din punct de vedere politic, să își trimită proprii oameni să lupte într-un război marcat de un număr enorm de victime de partea rusă.

„Nu au prea multe de pierdut, în sensul că nu există opinie publică sau vreo rezistență care să se opună deciziei lui Kim de a trimite trupe în Ucraina,” a spus Seskuria.

Pragmatismul deasupra tuturor?

Primirea călduroasă a lui Putin în China, împreună cu puterea militară și diplomatică afișată în timpul summitului și paradei militare, a fost concepută pentru a transmite un mesaj.

„Avem aici acest simbol al unui grup de țări care nu sunt cei mai buni prieteni ca atare, dar au interese strategice comune și care sunt capabile să se alinieze și să arate SUA și aliaților săi că sunt o forță de luat în seamă,” a spus Lough.

„Acest lucru este neliniștitor, ca să spunem puțin, și unii ar spune chiar tulburător, dar apoi trebuie să te întrebi cât de sustenabil este acest lucru?” a adăugat el.

Schimbările pe care le-au reprezentat evenimentele din China nu s-au întâmplat peste noapte. Europa ar fi putut fi prinsă pe nepregătite când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei, dar de atunci s-a schimbat.

„Începem să vedem acum din ce sunt făcuți europenii și, în ceea ce privește dezvoltările din domeniul apărării în Europa, putem observa unele schimbări remarcabile,” a spus Lough.

Lucruri care ar fi fost de neconceput cu doar câțiva ani în urmă – precum Germania schimbându-și constituția pentru a crește cheltuielile de apărare sau Suedia și Finlanda, tradițional neutre, aderând la NATO – se întâmplă acum din cauza schimbărilor geopolitice afișate săptămâna aceasta.

Pe cât de inconfortabilă ar fi prietenia lui Putin cu Xi și Modi pentru multe capitale europene, grupul a fost reunit de o combinație de nevoie, pragmatism economic și oportunitate, spun analiștii.

„Este o relație foarte funcțională, care nu se bazează pe o afecțiune reciprocă puternică. Este o alianță a intereselor, mai degrabă decât o alianță a țărilor,” a spus Lough, adăugând că interesele se pot schimba și multe lucruri se pot întâmpla în următorii trei ani și jumătate ai președinției lui Trump.

„Nu suntem încă la stadiul în care totul s-a terminat brusc, pentru că un grup de lideri care nu ne plac s-au adunat în China pentru o mare celebrare,” a spus el.

sursa: CNN